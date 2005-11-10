Da Lupo a Pio Esposito e Croci: Perinetti lancia su Instagram la Top 11 dei giovani italiani

Giorgio Perinetti sceglie il suo profilo Instagram per lanciare un messaggio di speranza per il calcio italiano. Il dirigente che ama definirsi anziano ma con idee giovani, attraverso il suo canale social ha stilato la sua personale Top 11 dei talenti di domani.

Quindi Lupo del Lecce tra i pali;; difesa a quattro con Lulli e Cacciamani sugli esterni e Turnone della Fiorentina e Corradi della Juventus a formare la coppia difensiva del futuro; centrocampo con Pisilli, Dagasso e Romano e attacco con Pio Esposito, Luongo e il 2010 della Fiorentina Croci.

Perinetti ha poi scelto il miglior giovane per ogni categoria. In A spazio quindi a Pio Esposito, in Serie B il portiere Martinelli dell’Avellino e di proprietà della Fiorentina, in C Marello dell’Inter Under 23 e infine per la Serie D l’attaccante classe 2007 dell’Athletic Palermo, Mattia Pisciotta.