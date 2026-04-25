Hellas Verona-Lecce 0-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap (6' st Valentini), Nelsson, Edmundsson; Belghali (43' st Lirola), Akpa-Akpro (18' st Lovric), Gagliardini, Bernede (43' st Vermesan), Frese; Suslov (17' st Sarr), Bowie. A disposizione: Perilli, Toniolo, Bradaric, Slotsager, Harroui, Isaac, Cham, Ajayi, Al-Musrati. All.: Sammarco
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti (45' st Camarda), Gandelman (15' st Ngom), Banda (35' st N'Dri); Stulic (15' st Cheddira). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Alex Sala, Perez, Helgason, Gorter, Marchwinski, Kovac. All.: Di Francesco
Arbitro: Massa
Ammoniti: Coulibaly (L), Akpa-Akpro (H), Valentini (H), Ramadani (L), Cheddira (L), N'Dri (L), Danilo Veiga (L)