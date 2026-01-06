Le partite di oggi: il programma di martedì 6 gennaio
C'è tanto calcio da poter seguire in data odierna, martedì 6 gennaio 2026.
Inizia oggi pomeriggio per esempio la 19^ giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata, che propone tre partite nella giornata. Prosegue poi il programma della Coppa d'Africa con gli ottavi di finale, si gioca anche in tornei internazionali come la Premier League inglese e la Coppa del Re spagnola. Di seguito il programma con tutte le partite e a fianco l'orario del relativo calcio d'inizio.
Serie A
15:00 – Pisa vs Como
18:00 – Lecce vs Roma
20:45 – Sassuolo vs Juventus
African Nations Cup (Ottavi di finale)
17:00 – Algeria vs DR Congo
20:00 – Costa d'Avorio vs Burkina Faso
Premier League
21:00 – West Ham vs Nottingham Forest
Copa del Rey
19:00 – Granada vs Rayo Vallecano
