Le partite di oggi: il programma di venerdì 31 ottobre
In attesa del decimo turno di Serie A e dell'undicesimo di Serie B, in Italia oggi si fa sul serio con la 12ª giornata di Serie C. Si gioca anche nei principali campionati esteri, dalla Bundesliga fino alla Liga. Di seguito gli appuntamenti calcistici più importanti di venerdì 31 ottobre:
Bundesliga
20:30 Augusta vs Dortmund
Serie C - Girone C
20:30 Casertana vs Catania
20:30 Picerno vs Cavese
Eredivisie
20:00 PSV Eindhoven vs Sittard
Liga Portugal
21:15 Sporting vs Alverca
LaLiga
21:00 Getafe vs Girona
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
