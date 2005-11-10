Roma-Sassuolo 3-0: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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07.11.2026 23:35Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Roma (3-4-2-1): Vasquez; Balerdi (40’ st Ghilardi), Ndicka, Hermoso (32’ st Koulierakis); Molina, Cristante, Koné (21’ st de Roon), Wesley; Soulé, Mora (21’ st Pisilli); Malen (32’ st Castro). A disp. De Marzi, Klivinger, Maccaroni, Lulli, Arena. All.: Gasperini
Sassuolo (3-5-2): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car (45’ st Candé); Cinquegrano (1’ st Van der Brempt), Thorstvedt (24’ st Lipani), Matic (1’ st Bowie), Sulemana, Doig; Esposito (24’ st Adzic), Laurienté. A disp.: Turati, Satalino, Odenthal, Pieragnolo, Bakola, Dominguez, Obrador, Ghion, Pierini, Skjellerup. All.:Aquilani
Arbitro: Di Bello
Marcatori: 27’ Hermoso (R), 30’ aut. Walukiewicz (R), 58’ Mora (R)
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