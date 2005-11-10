Le partite di oggi: il programma di martedì 27 ottobre
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 04:30Altre Notizie
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27.10.2026 04:30Altre Notizie
In Serie A riflettori puntati su Sassuolo-Lazio, Roma-Cagliari e Torino-Como. In Serie C c'è invece Inter Under 23-Scafatese.
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Inizia quest'oggi il nono turno di Serie A, con ben tre appuntamenti in programma da Reggio Emilia fino a Torino: di seguito il programma calcistico di martedì 27 ottobre, che comprende anche il nono turno di Serie B e una sfida valida per la decima giornata di Serie C.
Serie A
18:30 Sassuolo - Lazio
20:45 Roma - Cagliari
20:45 Torino - Como
Serie B
19:00 Benevento - Catanzaro
20:00 Ascoli - Sampdoria
20:00 Cesena - Empoli
20:00 Entella - Avellino
20:00 L.R. Vicenza - Modena
20:00 Mantova - Cremonese
20:00 Padova - Südtirol
Serie C - Girone C
14:30 Inter U23 - Scafatese
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