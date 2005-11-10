Oggi in TV, Serie A: dove vedere i tre anticipi del turno infrasettimanale
Daniel Uccellieri
Inizia il turno infrasettimanale in Serie A, si parte alle 18.30 con Sassuolo-Lazio. Alle 20.45 Roma-Cagliari e Torino-Como. Turno infrasettimanale anche in Serie B, alle 19.00 Benevento-Catanzaro, alle 20.00 altre sei sfide, fra cui spicca sicuramente Mantova-Cremonese.
Dove vedere tutte le gare di oggi, martedì 27 ottobre
14.30 Inter U23-Scafatese (Serie C) - SKY SPORT CALCIO
18.30 Sassuolo-Lazio (Serie A) - DAZN,DAZN 1
19.00 Benevento-Catanzaro (Serie B) - DAZN
20.00 Ascoli-Sampdoria (Serie B) - DAZN
20.00 Cesena-Empoli (Serie B) - DAZN
20.00 Virtus Entella-Avellino (Serie B) - DAZN
20.00 Vicenza-Modena (Serie B) - DAZN
20.00 Mantova-Cremonese (Serie B) - DAZN
20.00 Padova-Sudtirol (Serie B) - DAZN
20.30 Potenza-Bari (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
20.30 Team Altamura-Gubbio (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT
20.45 Zona (Serie A) - DAZN
20.45 Roma-Cagliari (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.45 Torino-Como (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
21.00 Savoia-Sorrento (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT