Fiorentina-Atalanta 2-2: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli (1' st Oulai), Brescianini; Mastantuono (45' st Beto), Pellegrino (45' st Gonçalves), Njie (24' st Gnonto). A disp.: Christensen, Lezzerini, Valdepenas, Beldenti, Dodo, Mazzeo, Pirrò. All.: Vanoli
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen (4' pt Scalvini), Obric, Bernasconi; Gaetano (12' st Pasalic), Ederson; Elmas (12' st Rowe), De Ketelaere, Zalewski (38' st Sulemana); Krstovic. A disp.: Sportiello, Sonzogni, Plaia, Idele, Samardzic. All.: Sarri
Arbitro: Marinelli
Marcatori: 41' De Ketelaere (A), 53' Njie (F), 61' Joao Mario (F), 74' Zalewski (A)
Ammoniti: Viery (F), Pellegrino (F), Gnonto (F); Elmas (A), Obric (A)