Spalletti pronto al debutto in bianconero, QS in apertura: "La mia Juve da Scudetto"
"La mia Juve da Scudetto" è il titolo d'apertura scelto dal QS quest'oggi. Spazio alla presentazione di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico di Certaldo pronto al debutto sulla panchina bianconera questa sera contro la Cremonese, dopo Napoli-Como, rilancia le ambizioni da vertice della Vecchia Signora.
Il retroscena - "Milan-Como può tornare in Italia: i club ci pensano" scrive il quotidiano nel taglio alto. Dopo le polemiche per il match da giocare in Australia, a Perth, con i giocatori e i tifosi che non sono convinti della scelta, potrebbe esserci spazio per un ripensamento.
