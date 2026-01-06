Oggi in TV, dove vedere gli anticipi di Serie A e le due gare di Coppa d'Africa
Si torna subito in campo con la Serie A con tre anticipi validi per la 19ª giornata. Si parte alle 15.00 con Pisa-Como, alle 18.00 Lecce-Roma, mentre stasera alle 20.45 andrà in scena Sassuolo-Juventus. Si gioca anche in Coppa d'Africa, due le gare valide per gli ottavi di finale: Algeria-RD Congo e Costa d'Avorio-Burkina Faso.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, martedì 6 gennaio
15.00 Pisa-Como (Serie A) - DAZN, DAZN 1
17.00 Algeria-RD Congo (Ottavi di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
18.00 Lecce-Roma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
19.00 Granada-Rayo Vallecano (Coppa del Re) - DAZN
20.00 Costa d'Avorio-Burkina Faso (Ottavi di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.45 Sassuolo-Juventus (Serie A) - DAZN, DAZN 1
21.00 West Ham-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K
