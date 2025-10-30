Il Cagliari fa visita al Sassuolo. L'Unione Sarda in prima pagina: "Serve uno scatto salvezza"

Il quotidiano L'Unione Sarda oggi in edicola in prima pagina si concentra anche sul Cagliari, alle prese con il turno infrasettimanale. I rossoblu questo pomeriggio saranno ospiti del Sassuolo, in uno scontro diretto in programma alle 18:30 al Mapei Stadium. E il Cagliari di Pisacane necessita proprio di uno scatto salvezza, nonostante al momento goda di un margine di cinque punti rispetto alla zona rossa della classifica.

Il Cagliari infatti è a quota 9 ma nelle ultime quattro uscite di campionato ha conquistato 2 punti, l'ultimo dei quali raccolto in rimonta in casa del Verona. Una gara che si era messa male per i sardi, che sono riusciti a passare dal 2-0 al 2-2. Il Cagliari quindi è alla ricerca di continuità ma anche da una vittoria che manca dallo scorso 19 settembre, quando i rossoblu vinsero 1-2 in casa del Lecce.

La sfida contro il Sassuolo quindi rappresenta un punto fondamentale per questa prima parte di stagione del Cagliari, reduce comunque da un percorso esterno piuttosto importante certificato da tre risultati utili consecutivi lontano dal proprio pubblico. Un passo che Pisacane vorrà tenere anche al Mapei Stadium, dove cercare di fare un ulteriore passo in avanti e raggiungere la doppia cifra in termini di punteggio.