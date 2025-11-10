Inter-Lazio 2-0: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (11' st C. Augusto), Barella, Calhanoglu (36' st Frattesi), Sucic (11' st Zielinski), Dimarco; Bonny (36' st Esposito), Lautaro (25' st Thuram). A disp.: Martinez, Calligaris, De Vrij, Bisseck, L. Henrique, Diouf. All.: Chivu
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (23' st Pellegrini), Gila, Romagnoli (30' st Provstgaard), Marusic; Guendouzi, Cataldi (20' st Vecino), Basic; Isaksen (20' st Noslin), Dia (20' st Pedro), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Hysaj, Belahyane. All.: Sarri
Arbitro: Manganiello
Marcatori: 3' Lautaro, 17' st Bonny
Ammoniti: Akanji, Sucic, Dumfries (I); Zaccagni, all. Sarri (L)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Enzo Bucchioni Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Le più lette
1 Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Marsiglia non è stata la svolta, l'Atalanta crolla in casa col Sassuolo. Fischi e Juric al capolinea
Serie A
Serie B
Serie C
Pro Patria, Greco dopo il pari col Lumezzane: "Partita brutta, ma raggiungeremo il nostro obiettivo"
Pronostici
Calcio femminile