Le partite di oggi: il programma di lunedì 10 novembre
Archiviato il weekend di Serie A e Serie B, il calcio italiano non si ferma: questa sera tocca alla Serie C, col 13° turno del Girone C. In campo alle 20:30 una sfida dal sapore di categoria superiore: Salernitana-Crotone, due piazze storiche pronte a rilanciarsi dopo un avvio tra alti e bassi.
20:30 — Salernitana - Crotone
Giornata intensa anche sul fronte internazionale, con il palcoscenico dei Mondiali Under 17 che offre sfide da ogni angolo del pianeta. Dalla Corea del Sud al Brasile, fino all’Inghilterra, le giovani promesse del calcio mondiale si contendono punti pesanti nella fase a gironi.
13:30 — Corea del Sud U17 - Costa d’Avorio U17
13:30 — Svizzera U17 - Messico U17
14:30 — Colombia U17 - Corea del Nord U17
14:30 — El Salvador U17 - Germania U17
15:45 — Honduras U17 - Indonesia U17
15:45 — Zambia U17 - Brasile U17
16:45 — Egitto U17 - Inghilterra U17
16:45 — Venezuela U17 - Haiti U17
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.