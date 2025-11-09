Pessina in campo a 17 anni nel Bologna, il presidente della Lombardia Fontana: "Bravissimo"

Il governatore: 'Grande freddezza e nessuna indecisione'

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - "Un applauso a Massimo Pessina: 17 anni, bergamasco di Alzano Lombardo che, con grande freddezza e senza alcuna indecisione, si è trovato a essere titolare del Bologna nella sfida contro i Campioni d'Italia del Napoli. Dall'alto dei suoi 202 centimetri, Massimo, con trascorsi nell'Olginatese e nell'AlbinoLeffe, non ha subito gol contribuendo così al successo del Bologna".

Lo scrive sui suoi profili social il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, complimentandosi con Massimo Pessina. "Già campione d'Europa con la Nazionale azzurra Under 17 non si è mai 'montato la testa' confermando anche in questa occasione 'cuore tenero, mani ruvide e carattere bergamasco doc'" conclude il presidente Fontana. (ANSA).