Muso da Juve, Tuttosport così stamattina in prima pagina: "Bremer accelera"

Nella prima pagina di oggi, uno dei titoli più importanti di Tuttosport è quello riportato di seguito: "Muso da Juve, Bremer accelera". Con un tapis roulant speciale che attenua la gravità, Gleison lavora duro e punta al Napoli il 7 dicembre. Mercato: Muharemovic e Thiago Gabriel, idee giovani in difesa. Rinnovo Yildiz: lento, ma sicuro.
Spazio anche all'altra metà di Torino, con il seguente titolo in taglio basso: "CholiKO. Toro, che botta! Forza Zapata!". Simeone fuori per 40 giorni. Lesione al retto femorale sinistro per l'argentino: Baroni spera che Duvan acceleri il recupero e diventi utilizzabile per più di qualche spezzone. E per Ilic si teme il crociato.
Atalanta, Percassi e l'ora delle scelte più difficili. Corriere di Bergamo: "Gasp parlava di mercato"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
La Russa replica a Gattuso: "I tifosi hanno il diritto di fischiare". Poi striglia gli arbitri per l'Inter
