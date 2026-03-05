TMW
Parma, anche l'ad Cherubini presente al sesto anniversario dell'Alberto Di Chiara Academy
C’era anche Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, al sesto anniversario della "Alberto Di Chiara Academy”, scuola calcio dell’ex esterno a Scandicci.
Cherubini ha partecipato alla foto di gruppo, in cui spicca ovviamente la presenza di Nevio Scala, per poi intrattenersi, tra gli altri, con Beppe Iachini e Leonardo Semplici.
Per il dirigente del club emiliano, un antipasto di Toscana: tra pochi giorni il Parma sarà infatti a Firenze nell’ambito della 28ª giornata del campionato di Serie A. La sfida tra viola e ducali è infatti in programma al Franchi domenica alle 15.
