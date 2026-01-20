Il DG del Benfica Campus: "Il nuovo Joao Neves è in arrivo. Mourinho sui giovani è diverso"

Domani la Juventus ospita il Benfica per la partita di Champions League e, in vista della sfida, il quotidiano Tuttosport ha intervistato Guilherme Muller, direttore generale del Benfica Campus. Che spiega subito quali siano gli obiettivi del suo lavoro: "Uno soltanto, promuovere di anno in anno quanti più giovani possibile in prima squadra. I nostri tifosi sono ambiziosi, ma non per questo c'è da perseguire il risultato a ogni costo. La crescita dei giocatori va sempre al primo posto, anche a costo di sacrificare punti o trofei".

E ancora, aggiunge Muller, spiegando le dinamiche in sé e per sé all'interno del Benfica nella gestione dei giovani talenti: "Poco lavoro tattico, ci focalizziamo sulla tecnica. Non è un caso che i profili che formiamo si assomiglino tutti tra loro. Il primo parametro di valutazione è quello tecnico, in generale lavoriamo di panoramica sul Portogallo". Ma non è solo tecnica: "Le qualità da sole non bastano, l'unica vera chiave per il successo è la componente mentale".

L'allenatore del Benfica è Jose Mourinho e a Muller viene chiesto come lo Special One si sia inserito in un contesto del genere: "Mi ha sorpreso, ha una dedizione fuori dal comune. Capita spesso di vederlo in un angolino a spiare gli allenamenti dell'Under 14, o a vedere le partite dell'Under 16 o ancora a parlare con qualche allenatore delle giovanili. Di solito i tecnici di prima squadra delegano tutto questo al loro staff, ma Mourinho è diverso". In conclusione, al dirigente del Benfica Campus viene chiesto un nome, ma se la 'cava' solo con 'una promessa: "Vi assicuro che il nuovo Joao Neves è già dietro l'angolo…".