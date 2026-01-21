Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il Genoa pesca in D per la Primavera: dal Francavilla arriva Latif Ouedraogo

Il Genoa pesca in D per la Primavera: dal Francavilla arriva Latif OuedraogoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 20:35Altre Notizie
Ivan Cardia

Il Genoa pesca in Puglia, e in Serie D. La Virtus Francavilla ha infatti comunica ufficialmente di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Latif Ouedraogo al club rossoblù

Il comunicato stampa. “L’operazione rappresenta un ulteriore riconoscimento del lavoro del club nella valorizzazione dei giovani talenti, percorso che vede Latif come uno degli esempi più significativi per crescita, impegno e professionalità. La società ringrazia Latif per il contributo offerto e gli augura le migliori fortune per la nuova esperienza in rossoblù”.

Classe 2007, terzino sinistro della Burkina Faso, Ouedraogo ha giocato 18 partite nel girone H del campionato di Serie D, sfornando un assist. Con tutta probabilità si aggregherà alla Primavera dei liguri.

Articoli correlati
Altre notizie Altre Notizie
Un difensore lascia la Fiorentina per la Serie D. Il 2007 Masoni al Follonica Gavorrano... UfficialeUn difensore lascia la Fiorentina per la Serie D. Il 2007 Masoni al Follonica Gavorrano
Il Genoa pesca in D per la Primavera: dal Francavilla arriva Latif Ouedraogo UfficialeIl Genoa pesca in D per la Primavera: dal Francavilla arriva Latif Ouedraogo
Italia U16, i convocati di Manuel Pasqual per il Torneo dei Gironi Italia U16, i convocati di Manuel Pasqual per il Torneo dei Gironi
David Beckham risponde alle pesanti accuse di Brooklyn: "I figli hanno il diritto... David Beckham risponde alle pesanti accuse di Brooklyn: "I figli hanno il diritto di sbagliare"
Fabio Santini: "Napoli, Conte non più sul pezzo. Inter, dovevi chiuderti dopo il... TMW RadioFabio Santini: "Napoli, Conte non più sul pezzo. Inter, dovevi chiuderti dopo il pari"
Lutto nel calcio, addio a Pierino Cucchi Lutto nel calcio, addio a Pierino Cucchi
Lutto nel calcio, muore Aldo Di Marco ex presidente del San Vincenzo (LI) Lutto nel calcio, muore Aldo Di Marco ex presidente del San Vincenzo (LI)
Francesco Velluzzi: "Ciao Rocco" Francesco Velluzzi: "Ciao Rocco"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Le più lette
1 Clamoroso dall'Inghilterra: Donnarumma può tornare in Italia, due club già affacciati
2 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
3 Napoli, inserimento forte per Giovane. Accordo vicino con l'Hellas, si può fare dopo le cessioni
4 Novità Napoli, cambia il mercato? Possibile svolta in FIGC, via le limitazioni e il saldo zero
5 Nzola pronto a lasciare il Pisa, altra squadra di Serie A su di lui: ci pensa il Sassuolo
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve, Chiellini: "Stiamo cercando un centravanti. Mourinho? Un grande avversario"
Immagine top news n.1 Sul mercato del Napoli ora decidono le sue rivali. Il retroscena: Marotta assente in consiglio
Immagine top news n.2 Si è concluso il funerale di Rocco Commisso, adesso la sepoltura in New Jersey
Immagine top news n.3 Roma in Europa League, ma Gasperini avvisa il Milan: "La nostra attenzione ora è al campionato"
Immagine top news n.4 Il mercato del Napoli (per ora) resta a saldo zero: cosa ha deciso il consiglio federale
Immagine top news n.5 Spalletti non chiede niente al mercato della Juventus. Ma la postilla sul centravanti è un'indicazione chiara
Immagine top news n.6 Mourinho e gli allenatori senza storia. Lo Special One ha chiamato in causa l'Inter di Chivu?
Immagine top news n.7 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.2 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.3 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.4 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ferrarese: "Conosco Floro Flores: sta facendo cose straordinarie a Benevento"
Immagine news Serie C n.2 Novara, Boveri: "Pensiamo maggiormente alle uscite. Ma siamo vigili sul mercato"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, le cause di questa crisi della squadra di Conte secondo gli esperti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, Raspadori presente in tribuna: tra due partite sarà a disposizione anche in Champions
Immagine news Serie A n.2 Di Canio sicuro: "Nella Juve farebbe fatica anche Van Basten. Il contorno non è di livello"
Immagine news Serie A n.3 Spalletti: "Dentro l'area pochi spazi". Del Piero ribatte: "Tante parole, ma serve far gol"
Immagine news Serie A n.4 Miretti nuovo Marchisio? L'ex centrocampista della Juventus: "Gli auguro una grande carriera"
Immagine news Serie A n.5 Chiellini: "Spalletti incarna lo spirito Juve, lui e Mourinho hanno fatto la storia del calcio"
Immagine news Serie A n.6 Julio Cesar: "Per essere un giocatore di Mourinho devi avere una grande personalità"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Tegola per i tifosi del Pescara: divieto di trasferta fino al 15 febbraio. La nota del club
Immagine news Serie B n.2 Palermo, stretta finale con la Cremonese per Johnsen. Sul piatto un contratto di tre anni e mezzo
Immagine news Serie B n.3 Mantova, ecco il comunicato su Chrysopoulos. Sarà prestito con diritto di riscatto
Immagine news Serie B n.4 Pescara, può riaccendersi la pista Martella in difesa. Piacciono Cauz e Pyyhtia del Modena
Immagine news Serie B n.5 Il Frosinone blinda Ghedjemis: vicino il rinnovo fino al 2028
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, confermata la lesione al retto femorale per Esposito. Coda e Barak in gruppo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Nessuna speranza per il rinforzo desiderato dal Foggia. Tateo: "Patierno rimane all'Avellino"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, il CONI rigetta il ricorso relativo alla penalità del 16 settembre: confermato il -13
Immagine news Serie C n.3 Il Sorrento saluta Bolsius. C'è l'accordo con il Perugia: il trequartista firmerà fino al 2027
Immagine news Serie C n.4 Latina, bussano alla porta per Ekuban: ma è il Renate. E c'è la semifinale di Coppa da giocare...
Immagine news Serie C n.5 Giugliano-Balde, avanti insieme. L'attaccante rinnova il contratto fino al 2028
Immagine news Serie C n.6 Catania, buone notizie dall'infermeria: riuscite gli interventi a Pieraccini e Di Gennaro
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: poco turn over da ambo le parti. Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.2 Detruyer e Glionna lanciano l'Inter: 2-0 alla Ternana Women nei quarti di Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women-Inter, le formazioni ufficiali: ampio turn over. Lazaro sfiderà Polli
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter in casa della Ternana e derby di Roma: va in scena la Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Arrigoni risponde a Woldvik: 1-1 fra Milan e Fiorentina in Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Napoli Women, la francese Doucourè torna in Germania: giocherà con l'Amburgo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?