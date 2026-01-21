Il Genoa pesca in D per la Primavera: dal Francavilla arriva Latif Ouedraogo
Il Genoa pesca in Puglia, e in Serie D. La Virtus Francavilla ha infatti comunica ufficialmente di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Latif Ouedraogo al club rossoblù
Il comunicato stampa. “L’operazione rappresenta un ulteriore riconoscimento del lavoro del club nella valorizzazione dei giovani talenti, percorso che vede Latif come uno degli esempi più significativi per crescita, impegno e professionalità. La società ringrazia Latif per il contributo offerto e gli augura le migliori fortune per la nuova esperienza in rossoblù”.
Classe 2007, terzino sinistro della Burkina Faso, Ouedraogo ha giocato 18 partite nel girone H del campionato di Serie D, sfornando un assist. Con tutta probabilità si aggregherà alla Primavera dei liguri.