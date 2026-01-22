Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Infantino a Davos incontra big economia, Trump lo saluta come "re del calcio"

Infantino a Davos incontra big economia, Trump lo saluta come "re del calcio"
foto ANSA
© foto di ANSA
Ivan Cardia
Oggi alle 13:01Altre Notizie
Ivan Cardia
fonte ANSA
Dopo Sharm el-Sheikh nuovo palcoscenico per il presidente Fifa in vista dei Mondiali 2026

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Panel, incontri ufficiali e public relation per Gianni Infantino a Davos. Dopo la conferenza su Gaza a Sharm El Sheik, il World Economic Forum 2026 nella località svizzera è nuovo palcoscenico di relazioni internazionali - e di vicinanza al presidente Usa, Donald Trump - per il numero uno della Fifa, a sei mesi dai Mondiali 2026 in Usa-Messico-Canada.

A Davos, Infantino ha avuto colloqui con esponenti di primo piano del mondo finanziario, politico ed economico. Tutti sono stati documentati con foto e selfie sul suo profilo Instagram. Il più eclatante è stato quello con Trump. Il presidente degli Usa ha interrotto un suo punto stampa per salutarlo pubblicamente, dopo averlo visto tra i presenti: "Abbiamo il re del calcio, il re dello sport: Gianni", ha detto Trump a conferma del rapporto stretto tra i due. In forza del quale Infantino, spesso ospite alla Casa Bianca, era prima stato invitato a Sharm el-Sheikh, e poi aveva assegnato al presidente Usa il "Premio Fifa per la pace", provocando - secondo The Guardian - l'imbarazzo di alcuni alti dirigenti Fifa.

A Davos, Infantino ha partecipato a diversi panel incontrando, tra gli altri, Brian Moynihan, ceo di Bank of America; il presidente di Aramco Amin H. Nasser; Michael McGrath, commissario europeo per la giustizia; il governatore della California Gavin Newsom; Debbie Weinstein, presidente di Google Europe, Medio Oriente e Africa; Harvey Mason, ceo della The Recording Academy; Nikhil Kamath, co-fondatore di Zerodha; Almar Latour, ceo di Dow Jones & Company. Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, primo ministro del Qatar; Mohammed Saif Al-Sowaidi, ceo della Qatar Investment Authority. (ANSA).

Articoli correlati
Infantino duro col Senegal: "Inaccettabile abbandonare il terreno di gioco in quel... Infantino duro col Senegal: "Inaccettabile abbandonare il terreno di gioco in quel modo"
Gianni Infantino ricorda Commisso: "La Fiorentina era parte di lui; i calciatori... Gianni Infantino ricorda Commisso: "La Fiorentina era parte di lui; i calciatori come dei figli"
Platini attacca Infantino: "Dopo la pandemi è diventato ancora più autocrate" Platini attacca Infantino: "Dopo la pandemi è diventato ancora più autocrate"
Altre notizie Altre Notizie
TMW protagonista alla chiusura del mercato: tavola rotonda con il direttore Ceccarini... TMW protagonista alla chiusura del mercato: tavola rotonda con il direttore Ceccarini e Gianluca Di Marzio
Infantino a Davos incontra big economia, Trump lo saluta come "re del calcio" Infantino a Davos incontra big economia, Trump lo saluta come "re del calcio"
Juventus, svolta europea: Benfica ko 2-0, ora testa al Napoli Juventus, svolta europea: Benfica ko 2-0, ora testa al Napoli
Oggi in TV, Europa League: dove vedere Bologna-Celtic e Roma-Stoccarda Oggi in TV, Europa League: dove vedere Bologna-Celtic e Roma-Stoccarda
Le partite di oggi: il programma di giovedì 22 gennaio Le partite di oggi: il programma di giovedì 22 gennaio
Juventus-Benfica 2-0: il tabellino della gara Juventus-Benfica 2-0: il tabellino della gara
Atalanta-Athletic Bilbao 2-3: il tabellino della gara Atalanta-Athletic Bilbao 2-3: il tabellino della gara
Un difensore lascia la Fiorentina per la Serie D. Il 2007 Masoni al Follonica Gavorrano... UfficialeUn difensore lascia la Fiorentina per la Serie D. Il 2007 Masoni al Follonica Gavorrano
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
3 Felix Correia, ceduto dalla Juventus per 1,5 milioni. E ora ne vale circa dieci
4 Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"
5 Lazio, l'addio del figliol prodigo. Col Como l'ultima in biancoceleste di Romagnoli
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juventus accelera per En-Nesyri: il ds Ottolini è a Istanbul per chiudere
Immagine top news n.1 Dzeko lascia la Fiorentina e la Serie A: è il nuovo numero 10 dello Schalke 04
Immagine top news n.2 Napoli, per Lang è solo questione di dettagli. Nottingham verso la chiusura per Lucca
Immagine top news n.3 Lazio, Mandas a un passo dal Bournemouth: c'è l'ok di Lotito. Ma serve anche l'addio di Romagnoli
Immagine top news n.4 Chi è Youssef En-Nesyri, l'obiettivo di Juve e Napoli che salta più in alto persino di CR7
Immagine top news n.5 Cardinale a Milano alimenta le voci. Furlani resta o no? Il punto
Immagine top news n.6 Scamacca, nota positiva in una serata amara per l'Atalanta. Ecco perché
Immagine top news n.7 Juventus, svolta europea: Benfica ko 2-0, ora testa al Napoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.2 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.3 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.4 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Cugini: "Lazio, Sarri è stato preso in giro. Fossi in lui darei le dimissioni"
Immagine news Serie C n.2 Magrini: “Arezzo ha qualcosa in più, Nel Girone C il favorito è il Catania"
Immagine news Serie C n.3 Novara, Boveri: "Battere la Pro Patria per dimostrare che valiamo più della classifica attuale"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cugini: "Lazio, Sarri è stato preso in giro. Fossi in lui darei le dimissioni"
Immagine news Serie A n.2 Como, colpo per le giovanili: preso Savona dal Genoa
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Milinkovic: "Dicono che sono matto, se mi tiri in faccia sono felice perché ho parato"
Immagine news Serie A n.4 Juve su En-Nesyri, ma con il Fenerbahce c'è distanza sulla formula: i dettagli della proposta economica
Immagine news Serie A n.5 Un difensore "fatto in casa": la crescita di Marcandalli, ora raccoglie i frutti del lavoro
Immagine news Serie A n.6 Pisa, Corrado: "Mercato programmato: abbiamo preso chi avevamo pianificato e osservato"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Sottil avverte il Palermo: “Sono una corazzata. Noi operai contro il gigante”
Immagine news Serie B n.2 Serie B, il presidente Bedin al Forum Internazionale del Turismo di Milano
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Radunovic: "Ci salveremo, la squadra lavora bene. Donadoni trasmette esperienza"
Immagine news Serie B n.4 Dagli spalti al campo: la storia del genovese Conti alla Sampdoria può continuare
Immagine news Serie B n.5 Possibile un maxi scambio sull'asse Bari-Sampdoria. Coinvolti sei giocatori
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, sirene di mercato per Kofler: tre club chiedono informazioni sul difensore
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, terzo colpo in arrivo: a breve la firma di Aramu. Il dettaglio del contratto
Immagine news Serie C n.2 Torna Marino: "Al netto degli addii, son certo che la Triestina mi metterà nelle migliori condizioni"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo, ecco il colpo in attacco: dal Carpi arriva Cortesi. Entro domani l'ufficialità
Immagine news Serie C n.4 Triestina, ad un passo anche l'addio di Gunduz: il turco vicino alla Juventus
Immagine news Serie C n.5 Trapani, nulla di fatto al TFN: l'udienza è stata rinviata al prossimo 9 marzo
Immagine news Serie C n.6 Ascoli-Gori, aria di addio? L'attaccante è nel mirino di Bari e SudTirol. Ma non solo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, si chiude l'andata dei quarti: in campo Napoli-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "In Coppa ho visto cose buone, ma dobbiamo alzare il livello"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, Ardizzone: "Ko contro l'Inter? Mi prendo il positivo di quello che ho visto"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce post Coppa: "Vedo una squadra sempre più convinta"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il derby capitolino termina senza reti: il quarto di Coppa Italia Women si decide al ritorno
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Vittoria di carattere su un campo difficile come quello della Ternana"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?