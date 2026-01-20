Inter-Arsenal 1-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique (37' st Bonny), Barella (18' st Frattesi), Zielinski (37' st Diouf), Sucic, Dimarco; Lautaro (18' st Esposito), Thuram. A disp.: Martinez, De Vrij, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Calligaris, Cocchi. All.: Chivu
Arsenal (4-3-3): Raya; Timber (19' st White), Saliba, Mosquera (30' st Gabriel), Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi, Eze (19' st Rice); Saka, Jesus (30' st Gyokeres), Trossard (34' st Martinelli). A disp.: Setford, Arrizabalaga, Ødegaard, Nørgaard, Madueke, Nwaneri, Havertz. All.: Arteta
Arbitro: Pinheiro (Por)
Marcatori: 10', 31' Jesus (A), 18' Sucic (I), 39' st Gyokeres (A)
Ammoniti: Merino (A), Bastoni (I), Acerbi (I), Rice (A)
