Inter-Juventus 3-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (1' st Carlos Augusto); Luis Henrique (21' st Esposito), Barella (9' st Calhanoglu), Zielinski l, Sucic (21' st Diouf), Dimarco; Lautaro, Thuram (41' st Bonny). A disp.: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Acerbi, Frattesi, Mkhitaryan, Darmian, Cocchi. All.: Chivu
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (33' st Openda); Locatelli, Miretti (16' st Koopmeiners); Conceiçao (1' st Holm), McKennie, Yildiz (30' st Boga); David (16' st Cabal). A disp.: Perin, Pinsoglio, Gatti, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda. All.: Spalletti
Arbitro: La Penna
Marcatori: 17' aut. Cambiaso (I), 26' Cambiaso (J), 31' st Esposito (I), 38' st Locatelli (J), 45' st Zielinski (I)
Ammoniti: Bastoni (I), Kalulu (J), Barella (I), Calhanoglu (I), Chivu (I), Zielinski (I)
Espulsi: Kalulu (J)