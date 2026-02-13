Pisa-Milan 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Pisa (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré (41' st Leris), Loyola (47' st Durosinmi), Aebischer (12' st Akinsanmiro), Angori; Tramoni (12' st Iling-Junior), Moreo (41' st Piccinini); Stojilkovic. A disposizione: Luppichini, Guizzo, Højholt, Meister, Cuadrado, Stengs, Coppola, Calabresi, Lorran. All.: Hiljemark
Milan (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (31' st Pulisic), Fofana (28' st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek (28' st Leao); Nkunku (1' st Füllkrug). A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupiñán, De Winter, Odogu, Jashari. All.: Allegri
Arbitro: Fabbri
Marcatori: 39' Loftus-Cheek (M), 26' st Loyola (P), 40' st Modric (M)
Ammoniti: Touré (P), Bartesaghi (M)
Espulsi: Rabiot (M)