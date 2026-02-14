Lazio-Atalanta 0-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (1’ st Patric), Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (22’ st Rovella), Taylor (35’ st Cancellieri); Isaksen (43’ st Dia), Maldini, Noslin (22’ st Ratkov). A disp.: Motta, Furlanetto, Hysaj, Luca Pellegrini, Belahyane, Przyborek. All.: Sarri
Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini (1’ st Kossounou), Djimsiti, Ahanor (24’ Kolasinac); Zappacosta (38’ st Bellanova), De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic (1’ st Raspadori), Krstovic, Zalewski (25’ st Sulemana). A disp.: Sportiello, Rossi, Hien, Bakker, Musah, Pasalic, Scamacca. All.: Palladino
Arbitro: Sacchi
Marcatori: 41’ rig. Ederson, 15’ st Zalewski (A)
Ammoniti: Scalvini (A), Ahanor (A), Bernasconi (A), Taylor (L), Djimsiti (A)