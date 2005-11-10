Lavagnetta dei cambi usata come arma contro avversari: in Prima Categoria Piemonte c'è maxi squalifica

Un fatto abbastanza grave quello accaduto lo scorso 25 ottobre, ma un fatto che - non avendo avuto alcun tipo di conseguenza fisica - fa anche sorridere. Il tutto, nella gara del campionato di Prima Categoria Piemonte, che, in occasione della 7ª giornata, ha visto sfidarsi il Villastellone Carignano e la Piossaschese; gara vinta per 2-1 dalla formazione di casa.

Ma questa vittoria non ha evitato una maxi inibizione al massaggiatore Francesco Tiana che, come si legge nel referito pubblicato dalla LND regionale, "Al termine della gara, quando si stava verificando una situazione di mass confrontation partiva correndo dalla propria panchina imbracciando la lavagnetta dei cambi e, una volta raggiunti i giocatori, la usava per colpire gli avversari su nuca e schiena. Lo stesso gesto non veniva rivolto solo verso i giocatori avversari ma anche contro i dirigenti della società avversaria usando anche pugni e schiaffi" (CLICCA QUI per il referto completo).

Il massaggiato è stato sospeso dall'attività fino al 29 dicembre di questo anno.