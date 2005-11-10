Atalanta-Kairat Almaty 1-1: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi (74' Zappacosta); Elmas, Pasalic; Sulemana (46' Ederson), Samardzic (58' De Ketelaere), Rowe (58' Zalewski); Scamacca (67' Krstovic). A disposizione: Sportiello, Sonzogni, Steffanoni, Levak, Isoa, Navarro. Allenatore: Sarri
Kairat Almaty (5-3-2): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Martynovich, Kassabulatt, Mata; Tuyakbayev (63' Jukkola), Mendonsa, Oksanen; Marc Gual (74' Tapalov), Edmilson (63' Bekbolat). A disposizione: Kalmurza, Kurgin, Sadybekov, Baybek, Birkurmanov. Allenatore: Arutyunyan
Arbitro: Weinberger
Marcatori: 53' Gual (K), 82' Krstovic (A)
Ammoniti: Mendonsa (K), Sulemana (A), Obric (A), Scamacca (A), Mrynskiy (K), Bekbolat (K), Jukkola (K)