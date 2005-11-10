Milan-Ferencvaros 0-2: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Milan (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara (1' st Gila), Bartesaghi (23' st Camarda); Hutchinson, Musah (1' st Moreira), Jashari (18' st Modric), Cisse (1' st Pulisic); Rabiot; Gonçalo Ramos. A disposizione: Pittarella, Bouyer, Estupinan, Pulisic, Modric, Moreira, Comotto, Gila, Vladimirov, Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Ferencvaros (4-3-3): Dibusz; Osvath, Gomez, Raemaekers, Cadu; Bero (22' st Madarasz), A. Nagy, Corbu (45' st Arzani); Zachariassen (41' st Maiga), Joseph (22' st Yusuf), Birmancevic (41' st Levi). A disposizione: A. Varga, Zohoré, Keita, Levi, Yusuf, Arzani, Bagi, O. Nagy, Z. Varga, Madarasz, Maiga, Rommens. Allenatore: Balazs Borbely
Arbitro: Schnyder (Sui)
Marcatori: 52', 66' Joseph (F)
Ammoniti: Cisse (M), De Winter (M), A. Nagy (F)
Espulsi: Yusuf (F)