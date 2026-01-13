Lega Calcio Serie A, presentato il report del progetto "Road to Zero"

Lega Calcio Serie A, in collaborazione con UEFA, Sport e Salute, Roma Capitale, Roma Servizi per la Mobilità e con il supporto di Enovation Consulting, ha pubblicato il Report della seconda edizione del progetto “Road to Zero”, realizzato in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, disputata lo scorso 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Il documento raccoglie e analizza i dati e gli indicatori di sostenibilità monitorati durante l’evento secondo il framework ESG messo a disposizione da UEFA, offrendo una valutazione completa delle performance ambientali, sociali e di governance. Il report si conferma uno strumento essenziale per la rendicontazione e offre una solida base per il miglioramento continuo nell’organizzazione dei grandi eventi sportivi.

Con “Road to Zero”, Lega Calcio Serie A conferma il proprio impegno a promuovere un modello di evento sempre più sostenibile, inclusivo e responsabile, orientato alla riduzione degli impatti e alla valorizzazione delle migliori pratiche, con l’obiettivo di integrare la sostenibilità in maniera strutturata nei processi decisionali e organizzativi.