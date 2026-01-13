Dazn, il 20esimo turno in Serie A sfiora i 6,7 milioni di spettatori

Big match Inter-Napoli terza partita più seguita della stagione

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Il 20/o turno di Serie A su DAZN ha sfiorato i 6,7 milioni di spettatori (6.670.000): è la seconda giornata più vista della stagione 2025/2026, preceduta soltanto dalla 10/a, che mantiene il primato stagionale con 7.601.567 spettatori. Record di ascolti per il big match Inter-Napoli che diventa la terza partita più seguita della stagione in corso. Un risultato che continua a evidenziare la crescita del massimo campionato italiano su DAZN, sottolinea l'emittente, anche in confronto alle stagioni precedenti. Le prime 20 giornate della stagione 2025-'26 hanno infatti fatto segnare una media cumulata di 5,8 milioni di spettatori, con un incremento di circa il 15% rispetto al campionato 2024-'25.

Ascolti record anche per Inter-Napoli, che ha totalizzato 2.100.000 tifosi connessi, diventando il terzo big match più visto della stagione, alle spalle di Milan-Roma del 2 novembre (2.396.708 spettatori) e di Inter-Milan del 23 novembre (2.136.298). La sfida tra la squadra di Chivu e quella di Conte ha inoltre fatto registrare il miglior risultato negli scontri diretti di andata e ritorno delle ultime tre stagioni, con una crescita del + 4% rispetto al precedente record stabilito da Napoli-Inter del 3 dicembre 2023 (2.016.504 spettatori). (ANSA).