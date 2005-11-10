Porto, Farioli: "Raccolti i frutti di quanto seminato nelle prime partite, tre punti fondamentali"

Le parole di Francesco Farioli, tecnico del Porto, ai microfoni di Prime dopo la vittoria per 4-1 contro il Napoli. "Speravo in una vittoria, siamo partiti per indirizzare la partita dalle prime battute. Ci abbiamo messo un po' a sbloccare la partita, avevamo avuti momenti per raddoppiare poi siamo calati nel finale di primo tempo e abbiamo preso il gol. Poi nel secondo tempo, anche con i cambi, abbiamo finito con grande energia e con grande spirito. Abbiamo raccolto i frutti di quanto seminato nelle partite precedenti, abbiamo fatto una buona prestazione raccogliendo tre punti fondamentali".

Avete fatto cadere nell'errore il Napoli.

"Siamo stati bravi a rimanere dentro la partita, portando qualità e fisicità contro una squadra con giocatori molto importanti. C'è stata un'atmosfera importante, adesso abbiamo un'altra partita importante in campionato".