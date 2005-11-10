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Il gene dei campioni: Rafa Nadal nipote della "Bestia", una dinastia divisa tra Barcellona e Real

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Redazione TMW
Oggi alle 07:22Altre Notizie
autore Redazione TMW
05.11.2026 07:22Altre Notizie
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Miguel Ángel Nadal (Manacor, 28 luglio 1966) è stato la colonna del Dream Team catalano negli anni '90. Il nipote Rafael, dopo aver dominato il tennis mondiale, entra nella dirigenza del Real. Un derby eterno rimasto tra le mura di casa.
Foto

Nella dinastia dei Nadal il pallone ha sempre avuto un rimbalzo strano. Rotola da una parte, spinto dalla forza bruta dello zio Miguel Ángel, e finisce dall'altra, tra i piedi (e il cuore) del nipote Rafael. Oggi che il Re della terra battuta si prepara a vestire la giacca da dirigente nel Consiglio di Amministrazione del Real Madrid, la mente torna inevitabilmente a quegli anni '90. Anni in cui il piccolo Rafa correva spensierato sul prato del Camp Nou, con una maglia blaugrana troppo grande per lui, griffata dallo zio.

Miguel Ángel, "La Bestia" del Dream Team

Per tutti, a Barcellona, lo zio era semplicemente “La Bestia”, centrocampista dai piedi ruvidi convertito da Johan Cruyff in un difensore centrale invalicabile, Miguel Ángel Nadal è stato un pilastro di quel Dream Team capace di vincere cinque campionati e la prima, storica Coppa dei Campioni dei catalani nel 1992 a Wembley. Un atleta formidabile, che prima di scegliere il calcio era stato una promessa del nuoto e, ironia della sorte, campione juniores di tennis delle Baleari.

Spogliatoi da leggenda e foto proibite

In quegli anni d'oro, lo zio portava spesso il nipotino negli spogliatoi più esclusivi d'Europa, c'è una foto che oggi, a Madrid, guardano con un sorriso di traverso: un Rafa di dieci anni, con la divisa del Barça, che posa accanto a Ronaldo il Fenomeno e a un giovane Pep Guardiola. In Catalogna pensavano di avere in casa il tifoso del futuro. Non avevano fatto i conti con il resto della famiglia: papà Sebastian e lo zoccolo duro dei Nadal battevano da sempre per la Casa Blanca. Finchè lo zio ha difeso i colori del Barcellona, il patto di sangue ha retto. Poi, il cuore di Rafa ha ripreso a battere solo per il Real.

Dal "nipote di" alla poltrona reale

All'inizio della sua leggendaria carriera con la racchetta da Tennis, i giornali spagnoli lo presentavano così: "Rafael, il nipote del calciatore del Barça", poi i 22 Slam e i 14 Roland Garros hanno ribaltato la storia, trasformando lo zio Miguel Ángel nel "parente del Re".
Il legame tra i due è rimasto indissolubile, cementato da un rispetto profondo per lo sport ai massimi livelli. Ma il destino, si sa, ama i colpi di scena. Quello spogliatoio del Camp Nou è ormai un ricordo d'infanzia: il futuro di Rafa Nadal adesso è tutto dipinto di Blanco.

L'ingresso ufficiale di Rafael Nadal nei quadri dirigenziali del Real Madrid segna l'inizio di un nuovo, suggestivo capitolo per il club merengue. Il Consiglio di Amministrazione del club, riunitosi ieri mercoledì 4 novembre 2026, ha infatti deliberato la proposta di nomina del leggendario tennista, storico socio d'onore numero 67.778, come nuovo membro del CdA, una decisione che sarà ora sottoposta alla ratifica dell'Assemblea Generale dei soci delegati.
Per la dirigenza madridista e per l'intera tifoseria, l'inserimento dell'ex numero uno del tennis mondiale rappresenta un enorme motivo di vanto, una figura del suo immenso spessore sportivo e umano è chiamata a mettere la propria esperienza e i propri valori al servizio del presente e del futuro della Casa Blanca.

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