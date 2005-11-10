Le partite di oggi: il programma di giovedì 5 novembre
Giacomo Iacobellis
Sarà una serata all'insegna del calcio europeo, con Europa League e Conference League protagoniste. Tanti gli incroci interessanti in programma: riflettori puntati su Milan-Ferencvaros e AZ Alkmaar-Juventus in Europa League e su Atalanta-Kairat Almaty in Conference, senza dimenticare altre sfide di grande fascino come Real Sociedad-Lione, Bayer Leverkusen-Marsiglia e Midtjylland-Ajax. Di seguito gli appuntamenti più importanti di giovedì 5 novembre.
Europa League – Prima fase
18:45 – Anderlecht-Salisburgo
18:45 – Crystal Palace-Hoffenheim
18:45 – Levski-Jagiellonia
18:45 – Lillestrøm-Plzen
18:45 – Milan-Ferencvaros
18:45 – Nijmegen-Omonia
18:45 – Real Sociedad-Lione
18:45 – Sparta Praga-Bournemouth
21:00 – AZ Alkmaar-Juventus
21:00 – Benfica-Lech Poznan
21:00 – Celta Vigo-Royale Union SG
21:00 – Celtic-Besiktas
21:00 – Hapoel Beer Sheva-OFI Creta
21:00 – Bayer Leverkusen-Marsiglia
21:00 – Sturm Graz-Celje
21:00 – Sunderland-Dinamo Zagabria
21:00 – Torreense-Ararat-Armenia
Conference League – Prima fase
18:45 – Aarhus-Braga
18:45 – Atalanta-Kairat Almaty
18:45 – KuPS-Gent
18:45 – Lincoln-Hajduk Spalato
18:45 – Midtjylland-Ajax
18:45 – Mjällby-Borac Banja Luka
18:45 – Stella Rossa-Inter Escaldes
18:45 – Thun-Hearts
18:45 – Trabzonspor-Friburgo
21:00 – FC Copenhagen-Iberia 1999
21:00 – Getafe-Brighton
21:00 – Lugano-Kauno Zalgiris
21:00 – Monaco-Nordsjaelland
21:00 – Panathinaikos-CSKA Sofia
21:00 – Riga FC-Jablonec
21:00 – St. Truiden-Brann
21:00 – Twente-Pafos
21:00 – Universitatea Craiova-Egnatia