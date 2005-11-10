Le partite di oggi: il programma di giovedì 5 novembre

Sarà una serata all'insegna del calcio europeo, con Europa League e Conference League protagoniste. Tanti gli incroci interessanti in programma: riflettori puntati su Milan-Ferencvaros e AZ Alkmaar-Juventus in Europa League e su Atalanta-Kairat Almaty in Conference, senza dimenticare altre sfide di grande fascino come Real Sociedad-Lione, Bayer Leverkusen-Marsiglia e Midtjylland-Ajax. Di seguito gli appuntamenti più importanti di giovedì 5 novembre.

Europa League – Prima fase

18:45 – Anderlecht-Salisburgo

18:45 – Crystal Palace-Hoffenheim

18:45 – Levski-Jagiellonia

18:45 – Lillestrøm-Plzen

18:45 – Milan-Ferencvaros

18:45 – Nijmegen-Omonia

18:45 – Real Sociedad-Lione

18:45 – Sparta Praga-Bournemouth

21:00 – AZ Alkmaar-Juventus

21:00 – Benfica-Lech Poznan

21:00 – Celta Vigo-Royale Union SG

21:00 – Celtic-Besiktas

21:00 – Hapoel Beer Sheva-OFI Creta

21:00 – Bayer Leverkusen-Marsiglia

21:00 – Sturm Graz-Celje

21:00 – Sunderland-Dinamo Zagabria

21:00 – Torreense-Ararat-Armenia

Conference League – Prima fase

18:45 – Aarhus-Braga

18:45 – Atalanta-Kairat Almaty

18:45 – KuPS-Gent

18:45 – Lincoln-Hajduk Spalato

18:45 – Midtjylland-Ajax

18:45 – Mjällby-Borac Banja Luka

18:45 – Stella Rossa-Inter Escaldes

18:45 – Thun-Hearts

18:45 – Trabzonspor-Friburgo

21:00 – FC Copenhagen-Iberia 1999

21:00 – Getafe-Brighton

21:00 – Lugano-Kauno Zalgiris

21:00 – Monaco-Nordsjaelland

21:00 – Panathinaikos-CSKA Sofia

21:00 – Riga FC-Jablonec

21:00 – St. Truiden-Brann

21:00 – Twente-Pafos

21:00 – Universitatea Craiova-Egnatia