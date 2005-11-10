Oggi in TV, Europa League e Conference: dove vedere le gare di Juve, Milan e Atalanta
Daniel Uccellieri
Dopo la due giorni di Champions, continuano le sfide europee con Europa League e Conference League. Tre le italiane in campo: alle 18.45 Milan-Ferencvaros e Atalanta-Kairat Almaty, alle 21.00 AZ-Juventus.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 5 novembre
18.45 Milan-Ferencvaros (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
18.45 Atalanta-Kairat Almaty (Conference League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
18.45 Crystal Palace-Hoffenheim (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
18.45 Sparta Praga Bournemouth (Europa League) - SKY SPORT
21.00 Diretta Gol Europa - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
21.00 AZ-Juventus (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Bayer Leverkusen-Marsiglia (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Celtic-Besiktas (Europa League) - SKY SPORT
21.00 Sunderland-Dinamo Zagabria (Europa League) - SKY SPORT
21.00 Getafe-Brighton (Europa League) - SKY SPORT