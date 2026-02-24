Inter-Bodø/Glimt 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (36' st Dumfries), Akanji, Bastoni; Luis Henrique (17' st Diouf), Frattesi (17' st Bonny), Zielinski (17' st Sucic), Barella, Dimarco (36' st Carlos Augusto); Esposito, Thuram. A disp.: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Acerbi, Mkhitaryan, Darmian, Lavelli. All.: Chivu
Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjøvold; Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan (40' st Aleesami); Evjen (36' st Saltnes), Berg, Fet; Blomberg (32' st Määttä), Høgh (32' st Helmersen), Hauge. A disp.: Lund, Sjong, Nielsen, Auklend, Klynge, Riisnæs, Bassi, Mikkelsen. All.: Knutsen
Arbitro: Hernandez (Spa)
Marcatori: 13' st Hauge (B), 27' st Evjen (B), 31' st Bastoni (I)
Ammoniti: Gundersen (B)
