Milan-Lecce 1-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (35’ st Athekame); Ricci (28’ st Loftus-Cheek), Jashari (42’ st Modric), Rabiot, Estupinan; Leao (42’ st Nkunku), Pulisic (28’ st Fullkrug). A disp.: Torriani, Terracciano, Bartesaghi, Odogu, Pavlovic, Y. Fofana. All.: Allegri
Lecce (4-3-3): Falcone; Siebert, Ndaba, Gabriel, Gallo (39’ st N’Dri); Gandelman, Ramadani (40’ st Maleh), Coulibaly; Pierotti, Stulic (25’ st Tete Morente), Sottil (9’ st Banda). A disp.: Fruchtl, Samooja, Perez, Jean, Kouassi, Helgason, Marchwinski, Kaba, Ngom, S. Fofana, Sala. All.: Di Francesco
Arbitro: Zufferli
Marcatori: 76’ Fullkrug
Ammoniti: De Winter (M); Ramadani (L)
