Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan-Lecce 1-0: il tabellino della gara

Milan-Lecce 1-0: il tabellino della garaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 05:53Altre Notizie
Alessio De Silvestro

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (35’ st Athekame); Ricci (28’ st Loftus-Cheek), Jashari (42’ st Modric), Rabiot, Estupinan; Leao (42’ st Nkunku), Pulisic (28’ st Fullkrug). A disp.: Torriani, Terracciano, Bartesaghi, Odogu, Pavlovic, Y. Fofana. All.: Allegri

Lecce (4-3-3): Falcone; Siebert, Ndaba, Gabriel, Gallo (39’ st N’Dri); Gandelman, Ramadani (40’ st Maleh), Coulibaly; Pierotti, Stulic (25’ st Tete Morente), Sottil (9’ st Banda). A disp.: Fruchtl, Samooja, Perez, Jean, Kouassi, Helgason, Marchwinski, Kaba, Ngom, S. Fofana, Sala. All.: Di Francesco

Arbitro: Zufferli

Marcatori: 76’ Fullkrug

Ammoniti: De Winter (M); Ramadani (L)

RILEGGI LA DIRETTA TESTUALE DI TMWASCOLTA TMW RADIO
Articoli correlati
Battuto il Lecce 1-0, Max a -3 dalla vetta. QS in apertura: "Milan, salto da Scudetto"... Battuto il Lecce 1-0, Max a -3 dalla vetta. QS in apertura: "Milan, salto da Scudetto"
Una statistica pazzesca a 4 giorni da Allegri-Fabregas. Ma è Max, di nuovo, a vincere... Una statistica pazzesca a 4 giorni da Allegri-Fabregas. Ma è Max, di nuovo, a vincere
Serie A show, Corriere della Sera: "Il Milan batte il Lecce e resta in scia dell'Inter.... Serie A show, Corriere della Sera: "Il Milan batte il Lecce e resta in scia dell'Inter. Roma quarta"
Altre notizie Altre Notizie
Le partite di oggi: il programma di lunedì 19 gennaio Le partite di oggi: il programma di lunedì 19 gennaio
Torino-Roma 0-2: il tabellino della gara Torino-Roma 0-2: il tabellino della gara
Bologna-Fiorentina 1-2: il tabellino della gara Bologna-Fiorentina 1-2: il tabellino della gara
Parma-Genoa 0-0: il tabellino della gara Parma-Genoa 0-0: il tabellino della gara
Angelo Giorgetti, il Commisso che ho conosciuto Angelo Giorgetti, il Commisso che ho conosciuto
Roberto Beccantini, da Como a Cagliari stravince il «blocco basso». Roberto Beccantini, da Como a Cagliari stravince il «blocco basso».
Coppa d'Africa: Regragui e il suo Marocco alle soglie di un sogno Coppa d'Africa: Regragui e il suo Marocco alle soglie di un sogno
La Juventus cade a Cagliari. Errori che si ripetono e attacco spuntato La Juventus cade a Cagliari. Errori che si ripetono e attacco spuntato
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee.
Le più lette
1 Allegri: "Fullkrug ha un entusiasmo incredibile. Rabiot? Giocatore da finale di Champions"
2 Lazio, pronta l'offerta al Verona per Giovane: sul piatto Belahyane più conguaglio economico
3 Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee.
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 gennaio
5 Finale di Coppa d'Africa surreale: a Rabat succede di tutto, poi fa festa il Senegal
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: Milan a -3 dalla capolista, la Roma si riprende il 4° posto
Immagine top news n.1 Il mercato invernale funziona: Fullkrug tiene il Milan sulla scia dell'Inter. Lecce in zona rossa
Immagine top news n.2 Finale di Coppa d'Africa surreale: a Rabat succede di tutto, poi fa festa il Senegal
Immagine top news n.3 Milan-Lecce 1-0, le pagelle: Fullkrug, un po' Bierhoff un po' Massaro. Falcone saracinesca
Immagine top news n.4 Psicodramma a Rabat: il Marocco si butta, il Senegal vince la Coppa d'Africa ai supplementari
Immagine top news n.5 Fullkrug entra, segna e decide Milan-Lecce. I rossoneri restano sulla scia dell'Inter
Immagine top news n.6 Milan, Tare sul rinnovo di Maignan: "A breve una risposta definitiva, sono positivo"
Immagine top news n.7 Roma, Gasperini colpito: "Se mettiamo in condizione Malen, questo fa tanti gol..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.2 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.3 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.4 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Torino torna formato campionato: niente tris con la Roma, 7 sconfitte nelle ultime 10
Immagine news Serie A n.2 Roma, Malen incanta all'esordio: gol e subito feeling con Dybala
Immagine news Serie A n.3 Una statistica pazzesca a 4 giorni da Allegri-Fabregas. Ma è Max, di nuovo, a vincere
Immagine news Serie A n.4 C'è la mano di Paolo Vanoli nel nuovo corso della Fiorentina. E del mercato
Immagine news Serie A n.5 Inter, l'Arsenal è un esame di maturità. Chivu ancora con Pio e Lautaro?
Immagine news Serie A n.6 Juventus, caccia al bomber: Mateta in pole, En-Nesyri e Zirkzee le alternative
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Zampano: "Gol importante, contava solo vincere. Non ho esultato per rispetto"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Sottil: "Contento della vittoria. Abbiamo attraversato bene il momento difficile"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Donadoni: "La classifica parla, ma la partita di oggi dice altro"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Inzaghi ammette: "Bisogna migliorare nel chiudere le partite"
Immagine news Serie B n.5 Palermo-Spezia 1-0, le pagelle: Segre la decide ancora, Mateju disastroso
Immagine news Serie B n.6 Serie B, al Palermo basta Segre: 1-0 allo Spezia e quarto posto consolidato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Potenza, stagione finita per Bruschi: "Non è una sconfitta, è una prova di carattere"
Immagine news Serie C n.2 Carpi ko a Campobasso, Cassani ammette le difficoltà: "Serve più cattiveria e serenità mentale"
Immagine news Serie C n.3 Crotone, Longo suona la carica prima del derby: "Fatti, non parole. Dobbiamo essere più cinici"
Immagine news Serie C n.4 Sorrento, Cacace: "Chiediamo scusa ai tifosi. Chi non vuole lottare non verrà trattenuto"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati della serata: il Foggia vince col brivido, il Catania aggancia la vetta
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, De Boer decisivo contro l’Atalanta U23: "Conta il gruppo, vittoria che dà serenità"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Como, la corsa all'Europa passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Lecce, dominio rossonero nei precedenti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Csiszár: "Questi tre punti significano tantissimo, dobbiamo continuare così"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Rossettini: "Vittoria fondamentale in vista del derby. Ma serve un altro atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter W., Piovani: "Prestazione straordinaria, le ragazze hanno alzato l’asticella del professionismo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Triestina, Tesser: "I ragazzi hanno dato tutto, una situazione così non mi era mai capitata"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus W., Canzi: "Abbiamo giocato come dovevamo, torniamo a casa con rammarico"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Vilhjalmsdottir: "Tre punti importanti, felice di aiutare la squadra"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)