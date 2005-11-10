Olympiakos-Milan 2-4: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco.di seguito il tabellino della gara:
Olympiakos (4-2-3-1): Ortega; Retsos (37’ st Toufakis), Smajlovic, Pirola, Bruno (37’ st Tiknizyan); Freuler, Sá; Pedersen (22’ st Saliakas), Jota Silva, Martins (27’ st Fortounis); Gonzalez (22’ st Yaremchuk). A disp.: Stournaras, Georgakopoulos, Carmo, Bakoulas, Filis. All.: Alguacil
Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter (8’ st Tomori), Diawara (22’ st Terracciano); Moreira, Jashari, Rabiot, Estupinan (1’ st Musah); Hutchinson, Cisse (40’ st Comotto); Ramos (1’ st Pulisic). A disp.: Pittarella, Torriani, Vladimirov, Ossola. All.: Amorim
Arbitro: Kavanagh (Inghilterra)
Marcatori: 31’ aut. Maignan (O), 49’ Jota Silva (O), 56’ Hutchinson (M), 63’ Cisse (M), 71’ Pulisic (M), 95’ Moreira (M)
Ammoniti: Jota Silva (O), Freuler (O), Retsos (O); De Winter (M), Diawara (M)