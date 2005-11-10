"Sono innamorato della Lazio, la vedo giocare ed è uno spettacolo. ha i giocatori giusti al posto giusto. Non la metterei in disparte". Lo ha detto alla radio di Tuttomercatoweb.com Bruno Longhi, interpellato sui temi della Serie A. E ha ammesso: "E' arrivato un segnale inatteso da parte della Roma - ha detto a Maracanà -. Avevamo visto City-Napoli, dove ha prevalso il tatticismo. Ieri sera si è giocato a viso aperto, sul campo del PSG, che domina da due anni in Champions. E gioca come se giocasse la Roma come un'altra di Serie A. E' l'atteggiamento di una squadra che ha forza, temperamento, pressing e tecnica. L'Inter è ancora indecifrabile. Ha disputato 17 partite e non si è mai vista l'Inter come lo scorso anno o di due anni fa, per vari motivi. L'Inter rimane forte, però rimane indecifrabile. In campionato? Ho sottolineato i problemi dell'Inter, quindi dico più Roma. Gasperini ha giocato sul campo del PSG con i giocatori che decide di mettere, senza preoccupazioni. E' questo il messaggio che lancia, ha giocatori che possono andare bene per qualsiasi tipo di impegno. Attenzione però che io sono innamorato della Lazio, la vedo giocare ed è uno spettacolo. Ha i giocatori giusti al posto giusto. Non la metterei in disparte. La Lazio ha tutti giocatori che mi piacciono. Isaksen mi ricorda Robben, poi Taylor, Nuno Tavares, una squadra dove tutti giocano bene ed è un piacere vederla".

Come vede il Milan?

"E' un work in progress, sta migliorando ma non so se riuscirà a trovare il centravanti giusto. Ora insistono su Endrick, che è un esterno e non un centravanti".

Lautaro e Malen, confronto tra big:

"Con Malen è aumentata la produttività in zona gol della Roma. E' il ciliegione nella squadra. Lautaro è un discorso che riguarda la struttura dell'Inter. Con Pio Esposito, l'Inter gioca diversamente, con Lautaro è più sciolta. Lautaro nell'Inter è indispensabile per giocare bene, Malen non è che ti cambia tipo di espressione di gioco. Lui è il grande finalizzatore".