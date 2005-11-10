Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla gara di Europa League contro l'Omonia Nicosia: "Ekhator è un discorso che nasce dall'esigenza di non accettare dell'essere del nostro livello, di fare qualcosa che ti faccia crescere e che ti dia più possibilità di avere altri calciatori forti per far salire il livello di tutto il gruppo. Non riguarda solo lui, ma anche altre scelte che abbiamo fatto. Se riusciamo a fare una buona partita tutta la squadra prende ancora più forza e fiducia, perché c'è bisogno di avere forze che ti danno quel qualcosa per completarti".

Le scelte di stasera quanto dipendono dalla prossima trasferta di Como?

"Chiaro che sono corrette tutte e due le valutazioni, perché funziona così. Sono considerazioni che vanno fatte, come si è già detto nelle interviste in settimana avere qualche calciatore in più che fa alzare il confronto è un beneficio".

Stasera si può sistemare la qualificazione?

"Noi dobbiamo far meglio di quello che abbiamo fatto col Venezia, al di là di chi viene scelto per andare in campo. Vogliamo diventare quella squadra che ha una mentalità e un modo di stare in campo che sia riconoscibile. Dobbiamo essere bravi a metterlo in campo in ogni partita, nel primo tempo non abbiamo fatto bene. Nel secondo siamo stati bravi a ritagliarci delle situazioni importanti, però è lì che si annida il pericolo dell'accettare che va bene così. E invece non va bene niente anche se abbiamo vinto 4-0, dobbiamo fare meglio da quando scendiamo in campo perché eravamo troppo sotto il nostro livello".