Il tecnico del Milan Ruben Amorim ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 2-4 nel match di Europa League contro l’Olympiakos.

E' iniziata oggi la stagione del Milan in Europa League?

"Totalmente diverso vincere da perdere oggi. Abbiamo commesso errori, ma poi abbiamo fatto bene nel secondo tempo".

Più rabbia per il primo tempo o felicità per il secondo?

"Meglio finire così e vincere, questa partita ci ha dato tante informazioni e c'è tanto da fare per essere una squadra forte. Lo spirito c'è".

State crescendo anche di testa?

"Penso che concentrarci sui dettagli sia il problema più grande, arriva con il tempo. La concentrazione è la cosa più importante e a volte è difficile giocare ogni 3 giorni".

La prova di Hutchinson?

"Mi aspetto sempre, ha potenziale per fare di più e ha tanto talento come molti della nostra squadra. Dobbiamo competere in tutti i 90 minuti".

Difensori troppo passivi nel primo tempo e Jashari troppo solo?

"Abbiamo perso palla senza subire pressione, cercando di giocarla e mettendo 4 giocatori dietro la linea dei centrocampisti. Ogni volta che la perdevamo, avevamo 6 giocatori davanti e per noi era difficile. A volte, anche quando non pressavano Koni, la metteva dove c'era pressione. Ci sono tante cose che dobbiamo migliorare, problema di quando avevamo palla".

Prima vittoria in rimonta.

"Bella sensazione. Col Benfica eravamo stati più vicini al gol rispetto a oggi, abbiamo preso gol in contropiede. Bisogna vedere che giochiamo bene per crederci, quando vediamo che questo succede la fiducia aumenta".