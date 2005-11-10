Como-Cagliari 2-0: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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21.11.2026 17:07Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Kempf, Kaiki; Milla (57’ Perrone), Ricci (73’ Lahdo); Liberali (57’ Nico Paz), Baturina (87’ Valle), Da Cunha (73’ Smolcic); Douvikas. A disp.: Vigorito, Sanchez, Dossena, Goldaniga, Papaccioli, Fustini, Chalobah. All.: Fabregas
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola (79’ Massolin), Kofler, Obert; Adopo (50’ Juan Rodriguez), Romano, Fazzini; Grandu (65’ Trepy), Maldini (79’ Fadera); Mendy (46’ Nzola). A disp.: Sherri, Radunovic, Idrissi, Kevin Carlos, Ciervo, Gagliardini, Aurelio, Sugawara, Sulev, Sugamele, Massolin. All.: Pisacane
Arbitro: Calzavara
Marcatori: 24’ Ramón (C), 56’ Da Cunha (C)
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