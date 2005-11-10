Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 19ª giornata di Serie A
Tommaso Bonan
La Lega Calcio Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi fino alla diciannovesima giornata di campionato. Di seguito il programma completo con relativa programmazione televisiva.
12ª GIORNATA
21/11/2026 Sabato 15.00 Como-Cagliari DAZN
21/11/2026 Sabato 15.00 Lazio-Lecce DAZN
21/11/2026 Sabato 18.00 Parma-Roma DAZN
21/11/2026 Sabato 20.45 Napoli-Torino DAZN/SKY
22/11/2026 Domenica 12.30 Juventus-Venezia DAZN
22/11/2026 Domenica 15.00 Bologna-Udinese DAZN
22/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Genoa DAZN
22/11/2026 Domenica 18.00 Milan-Frosinone DAZN/SKY
22/11/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN
23/11/2026 Lunedì 20.45 Monza-Fiorentina DAZN/SKY
13ª GIORNATA
27/11/2026 Venerdì 20.45 Venezia-Bologna DAZN/SKY
28/11/2026 Sabato 15.00 Frosinone-Parma DAZN
28/11/2026 Sabato 18.00 Torino-Lazio DAZN
28/11/2026 Sabato 20.45 Inter-Genoa DAZN/SKY
29/11/2026 Domenica 12.30 Udinese-Fiorentina DAZN
29/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Napoli DAZN
29/11/2026 Domenica 18.00 Roma-Monza DAZN/SKY
29/11/2026 Domenica 20.45 Como-Juventus DAZN
30/11/2026 Lunedì 18.30 Lecce-Atalanta DAZN
30/11/2026 Lunedì 20.45 Cagliari-Milan DAZN
14ª GIORNATA
04/12/2026 Venerdì 20.45 Bologna-Roma DAZN
05/12/2026 Sabato 15.00 Monza-Como DAZN
05/12/2026 Sabato 18.00 Frosinone-Inter DAZN
05/12/2026 Sabato 20.45 Napoli-Lecce DAZN/SKY
06/12/2026 Domenica 12.30 Genoa-Torino DAZN
06/12/2026 Domenica 15.00 Lazio-Atalanta DAZN
06/12/2026 Domenica 18.00 Juventus-Udinese DAZN/SKY
06/12/2026 Domenica 20.45 Milan-Parma DAZN
07/12/2026 Lunedì 18.30 Venezia-Sassuolo DAZN
07/12/2026 Lunedì 20.45 Fiorentina-Cagliari DAZN/SKY
15ª GIORNATA
11/12/2026 Venerdì 20.45 Udinese-Frosinone DAZN
12/12/2026 Sabato 15.00 Cagliari-Venezia DAZN
12/12/2026 Sabato 18.00 Lecce-Sassuolo DAZN
12/12/2026 Sabato 20.45 Como-Bologna DAZN/SKY
13/12/2026 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN
13/12/2026 Domenica 15.00 Inter-Torino DAZN
13/12/2026 Domenica 18.00 Parma-Fiorentina DAZN/SKY
13/12/2026 Domenica 20.45 Napoli-Milan DAZN
14/12/2026 Lunedì 18.30 Atalanta-Genoa DAZN
14/12/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Monza DAZN/SKY
16ª GIORNATA
18/12/2026 Venerdì 18.30 Frosinone-Lazio DAZN/SKY
18/12/2026 Venerdì 20.45 Lecce-Inter DAZN
19/12/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma DAZN
19/12/2026 Sabato 18.00 Milan-Como DAZN
19/12/2026 Sabato 20.45 Roma-Juventus DAZN/SKY
20/12/2026 Domenica 12.30 Fiorentina-Bologna DAZN
20/12/2026 Domenica 15.00 Torino-Cagliari DAZN
20/12/2026 Domenica 15.00 Venezia-Monza DAZN
20/12/2026 Domenica 18.00 Genoa-Udinese DAZN/SKY
20/12/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Napoli DAZN
17ª GIORNATA
02/01/2027 Sabato 12.30 Cagliari-Genoa DAZN
02/01/2027 Sabato 15.00 Fiorentina-Lazio DAZN
02/01/2027 Sabato 15.00 Torino-Venezia DAZN/SKY
02/01/2027 Sabato 18.00 Roma-Frosinone DAZN
02/01/2027 Sabato 20.45 Monza-Milan DAZN/SKY
03/01/2027 Domenica 12.30 Inter-Sassuolo DAZN
03/01/2027 Domenica 15.00 Como-Lecce DAZN
03/01/2027 Domenica 15.00 Udinese-Atalanta DAZN
03/01/2027 Domenica 18.00 Parma-Napoli DAZN/SKY
03/01/2027 Domenica 20.45 Bologna-Juventus DAZN
18ª GIORNATA
05/01/2027 Martedì 18.30 Genoa-Monza DAZN
05/01/2027 Martedì 18.30 Venezia-Roma DAZN/SKY
05/01/2027 Martedì 20.45 Milan-Fiorentina DAZN/SKY
06/01/2027 Mercoledì 12.30 Juventus-Torino DAZN
06/01/2027 Mercoledì 15.00 Frosinone-Bologna DAZN/SKY
06/01/2027 Mercoledì 15.00 Lecce-Parma DAZN
06/01/2027 Mercoledì 18.00 Atalanta-Como DAZN
06/01/2027 Mercoledì 20.45 Lazio-Inter DAZN
07/01/2027 Giovedì 18.30 Sassuolo-Udinese DAZN
07/01/2027 Giovedì 20.45 Napoli-Cagliari DAZN
19ª GIORNATA
09/01/2027 Sabato 15.00 Monza-Frosinone DAZN
09/01/2027 Sabato 18.00 Roma-Milan DAZN
09/01/2027 Sabato 20.45 Bologna-Genoa DAZN/SKY
10/01/2027 Domenica 12.30 Como-Lazio DAZN
10/01/2027 Domenica 15.00 Fiorentina-Lecce DAZN
10/01/2027 Domenica 15.00 Parma-Venezia DAZN
10/01/2027 Domenica 18.00 Torino-Atalanta DAZN/SKY
10/01/2027 Domenica 20.45 Inter-Juventus DAZN
11/01/2027 Lunedì 18.30 Cagliari-Sassuolo DAZN
11/01/2027 Lunedì 20.45 Udinese-Napoli DAZN/SKY