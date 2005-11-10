Da sempre impegnata a fianco dei lavoratori sportivo, l'associazione del presidente Alfonso Morrone, Adicosp, promuove la nascita del Coordinamento nazionale dei Segretari Generali e Sportivi.

Come si legge nel comunicato ufficiale, "su proposta del Presidente Dott. Alfonso Morrone e sentiti i Vice Presidenti Michele Punzi, Claudia di Sora, Pasquale Gigliotti e Raffaele Auriemma, il Consiglio Direttivo ha deliberato l’istituzione all’interno di ADICOSP del Coordinamento Nazionale dei Segretari Generali e Sportivi iscritti all’Elenco Speciale della Figc. Tale organo, con la Supervisione dell’Avv. Cesare Di Cintio sarà così composto:

Coordinatore Nazionale: MAURIZIO STINCO;

Vice Coordinatore Nazionale: NICOLA SIMONELLI;

Vice Coordinatore Nazionale: NICOLA BURACCHIO;

Vice Coordinatore Nazionale: DAMIANO CHIRICOZZI.

Il nascente organo sarà impegnato a salvaguardare i diritti e le tutele dei segretari abilitati. Il Presidente Morrone e l’Avvocato Di Cintio già da tempo hanno posto all’attenzione delle autorità federali e a quelle politiche, durante varie audizioni alla Commissione Cultura della Camera e del Senato, l’esigenza di regolamentare al meglio questa figura. Passo fondamentale è l’inserimento nelle Licenze Nazionali l’obbligo di scegliere il segretario tra gli iscritti all’Elenco Speciale e di depositare nelle rispettive leghe i contratti sottoscritti come già avviene per i Direttori Sportivi. Non è più accettabile riscontrare in molti club professionistici persone senza abilitazione e senza competenze svolgere questa funzione solo perché si accontentano di pochi spiccioli a discapito di professionisti abilitati che rivendicano un giusto stipendio adeguato alla loro formazione e professionalità.

Auguriamo buon lavoro al Supervisore ed a tutto il Coordinamento Nazionale".