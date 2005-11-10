Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Roberto Bernabai, l'ultimo testimone del calcio elegante. L'annuncio e il pianto di Cristina Fantoni

autore
Redazione TMW
Oggi alle 18:29Altre Notizie
autore Redazione TMW
21.10.2026 18:29Altre Notizie
Fonti preferite
• Lo storico volto di TMC si è spento a 70 anni dopo una lunga malattia. In diretta il commosso annuncio di Cristina Fantoni, scoppiata in lacrime al TG.
FotoTUTTOmercatoWEB

Il calcio e il giornalismo perdono lo stile e il garbo di Roberto Bernabai, si è spento questa mattina a Roma, all'età di 70 anni, lo storico volto di Telemontecarlo e La7, una firma e una voce che per decenni hanno raccontato le grandi notti di sport con una dote ormai rara, la signorilità.
Lottava da tempo con una brutta malattia, affrontata con la stessa dignitosa compostezza che metteva davanti alle telecamere.
La notizia è rimbalzata nelle redazioni lasciando un vuoto profondo, squarciando la routine del pomeriggio televisivo quando la collega Cristina Fantoni, visibilmente commossa e in lacrime, ha dovuto dare il triste annuncio in diretta durante il telegiornale. Un momento di autentico dolore che testimonia quanto il "Berni", come lo chiamavano affettuosamente i colleghi, fosse amato e stimato da tutti.
Nato nella Capitale il 6 febbraio 1956, Bernabai aveva iniziato la sua traiettoria professionale a metà degli anni '70. Dopo la gavetta nella carta stampata e la voce prestata alle radio regionali laziali, nel 1990 era arrivata la chiamata della vita: l'ingresso nella redazione sportiva di TMC. Erano gli anni d'oro dell'emittente monegasca, capace di competere con i giganti della Rai e di Fininvest grazie a un manipolo di professionisti eccezionali. Bernabai ne divenne rapidamente un punto di forza.

Con il suo ritmo inconfondibile, la precisione nei dettagli e quel tono mai sopra le righe, è stato l'inviato e il telecronista di punta in tre Mondiali di calcio (dalle notti magiche di Italia '90 fino a Francia '98) e tre Europei. Ma per gli appassionati del calcio internazionale, Roberto Bernabai resterà per sempre la voce della Liga spagnola. Per sei stagioni ha portato nelle case degli italiani le magie del Barcellona e del Real Madrid, firmando un pezzo di storia della televisione sportiva.
Con la nascita di La7, Bernabai era passato a condurre il telegiornale e i programmi di approfondimento, come "Area Gol" ai tempi di Cartapiù, guidando con polso fermo e competenza anche i caldi studi della Coppa UEFA. Non cercava il titolo urlato, non inseguiva la polemica spicciola. Il suo giornalismo era fatto di fatti, di analisi tattica e di profondo rispetto per i protagonisti del campo e per il pubblico a casa.
Oggi il giornalismo sportivo perde un maestro di stile, un professionista d'altri tempi che ha dimostrato come si possa fare racconto sportivo con passione, competenza e, soprattutto, infinita educazione.
Alla famiglia e alla redazione di La7 vanno le più sentite condoglianze.

Il ricordo di Jacopo Savelli
Dire che ti ho voluto bene è niente perché sei stato un fratello, un amico meraviglioso, un uomo buono, per bene, sincero, sensibile.
Non ero preparato che finisse tutto in un lampo, perché è stato veramente un lampo, ma almeno la tua sofferenza è stata breve e te nei sei andato senza accorgertene.
Non è giusto, non a te, non così giovane.
Mi mancherai tanto caro Roberto, nei ricordi, le risate, i tanti momenti felici e i tanti momenti difficili in cui ci sei sempre stato, davvero.
Con te muore un pezzo della mia vita, ma in quella che mi resta ti porterò con me.
Addio Rob, buon viaggio

Il messaggio di Giorgio Micheletti
Lo avevo soprannominato il signore degli studi per la sua compostezza e innata signorilità.
Roberto Bernabai mi aveva teso una mano ( e con lui Cristina Fantoni) in un momento critico della mia vita lavorativa chiamandomi a fare il bordocampista dell'allora digitale terrestre de la 7. Sempre attento ai collaboratori, metteva in primo piano il clima e il rispetto creando ambiente sempre rilassato ma non per questo meno professionale.
La sua scomparsa toglie al mondo una persona per bene, una persona leale, una persona buona

Il ricordo di Carlo Zampa
Era impossibile per chi conosceva Roberto Bernabai non volergli bene e non apprezzarlo per la sua competenza, pacatezza ed educazione. Un Signore d'altri tempi, che se ne va con la discrezione che ha contraddistinto tutta la sua vita. Un abbraccio sincero a tutta la famiglia. Che la terra ti sia lieve, amico mio

Articoli correlati

Immagine news 1
Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: all'età di 70 anni se n'è andato Roberto Bernabai
Immagine news 2
Bernabai: "Roma, il problema è il gol ma non farei una tragedia per un ko"
Immagine news 3
Bernabai: "Roma, Gasp vs Massara? Non possono esserci lamentele"

Altre notizie Altre Notizie

Oggi
Immagine news 1
19:38 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioRampulla: "Juve, quando succedono certe cose deve parlare un dirigente"
Immagine news 2
19:26 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioCorapi sulla Juve: "Simone Inzaghi sarebbe una scelta potente"
Immagine news 3
19:11 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioMattei: "Juve, si sono chiariti tra loro? Ora però parlerà il campo"
Immagine news 4
18:37 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioColantuono: "Inter, Martinez può recuperare dal momento difficile solo giocando"
Immagine news 5
18:29 Altre Notizie
Roberto Bernabai, l'ultimo testimone del calcio elegante. L'annuncio e il pianto di Cristina Fantoni
Immagine news 6
16:18 Altre Notizie
Roma in attesa, domani gli esami di Pellegrini: problema muscolare in Champions
Immagine news 7
06:07 Altre Notizie
L'ultimo idealista della panchina: Silvio Baldini e la sua crociata per l'anima del calcio
Immagine news 8
05:30 Altre Notizie
Oggi in TV, Champions League: dove vedere le gare di Inter e Como
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Allegri, mica Guariti. Quanti allenatori può sbagliare la Juve pur di non prendere Conte? Inter, i limiti di Chivu e la nostalgia di Inzaghi: rischia di ritrovarselo contro
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti pronto a passare al 3-5-2 per tenersi la Juve. Ma quando torna Yildiz che si fa?
Immagine top news n.1 "Chi vorrà Endrick dovrà passare sopra di me". Mourinho deciso, ma D'Amico non ha chiuso
Immagine top news n.2 Alisson sfida l'Inter col suo Shakhtar e punta Bastoni: "Voglio metterlo in difficoltà, a San Siro senza paura"
Immagine top news n.3 Milan, stop per Goncalo Ramos: sovraccarico al polpaccio. Domani gli esami
Immagine top news n.4 Incubo Kvaratskhelia, l'infortunio nel momento peggiore. Tra 5 giorni c'è il Pallone d'Oro
Immagine top news n.5 Endrick, 105 minuti giocati e le parole di Mou: ma al Real quanto converrebbe cederlo in prestito?
Immagine top news n.6 Paratici, perché questa sfida pubblica al mondo arbitrale?
Immagine top news n.7 Como-Manchester United a rischio: grave allerta meteo, gara di Champions rinviata?
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il Como sta trasformando Nico Paz nel suo Bellingham: sarà un grande uomo mercato
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Nessuna svolta in panchina per Juve e Napoli, ma ora serve un'analisi profonda. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 La posizione del Napoli sul futuro di Allegri è (al momento) chiarissima
Immagine news podcast n.3 Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
Immagine news podcast n.4 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Juve, quando succedono certe cose deve parlare un dirigente"
Immagine news Altre Notizie n.2 Corapi sulla Juve: "Simone Inzaghi sarebbe una scelta potente"
Immagine news Altre Notizie n.3 Mattei: "Juve, si sono chiariti tra loro? Ora però parlerà il campo"
Serie A
Immagine box news Serie A Inter-Shakhtar Donetsk, le formazioni ufficiali: Martinez ancora titolare, con Thuram c'è Bonny
Immagine box news Serie A Milan, Amorim: "Ramos? Niente di grave. Cisse è al 50% del suo valore"
Immagine box news Serie A Milan, Loftus-Cheek: "A Bournemouth atmosfera ostile. Rispetto ad Allegri, ora..."
Immagine box news Serie A Alle 21 la partita con lo Shakhtar, l'Inter ancora al Meazza non c'è: nerazzurri in ritardo
Immagine box news Serie A Al Sinigaglia c'è solo il Como: United inesistente e gol Nico Paz, è 1-0 al 45'
Immagine box news Serie A Stoccarda, Mittelstadt: "Sono felice di affrontare Bisseck. Mia moglie è italiana"
Serie B
Immagine box news Serie B Samp, (forse) sciolte le riserve: c'è un principio d'accordo con D'Angelo per la panchina
Immagine box news Serie B Carrarese, Belloni in vista del Palermo: "Capolista, sì, ma lo affronteremo senza paura"
Immagine box news Serie B Sampdoria, allenamento guidato da Lombardo: gestione per tre giocatori. Il punto
Immagine box news Serie B Empoli, Zedadka: "Andreoletti ci ha trasmesso voglia di sognare in grande e di non porsi limiti"
Immagine box news Serie B Padova, si ferma Lasagna. Ma si punta ad aver di nuovo Caprari per il turno infrasettimanale
Immagine box news Serie B Ascoli, Patti sul VAR: "Due episodi evidenti, qualcosa non ha funzionato"
Serie C
Immagine box news Serie C A Pescara è ora 'caso Buscè': duro l'attacco contro la stampa. Ma la società non commenta
Immagine box news Serie C Per Samele lesione del crociato: la Giana Erminio attenderà il mercato di gennaio per l'attaccante?
Immagine box news Serie C Niente riduzione di squalifica per De Marco: il centrocampista del Potenza sconterà tre turni
Immagine box news Serie C Il Monopoli torna a casa: la gara contro l'Audace Cerignola si giocherà al 'Veneziani'
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Guido Di Deo nuovo tecnico del Picerno
Immagine box news Serie C Casertana, Henin sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Rennes, Spalletti cerca risposte: vietato sbagliare
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Inter-Shakhtar
Immagine box news Pronostici Pronostico Como-Manchester United, Fabregas sogna l'impresa per entrare nella storia
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile La diva silenziosa divenuta tra i simboli del calcio italiano: la Roma ha blindato Giugliano
Immagine box news Calcio femminile Roma Femminile, rinnovo fino al 30 giugno 2030 per Manuela Giugliano
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, persa una posizione nel Ranking FIFA. Adesso è al 14° posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della 3ª giornata: davanti c’è ancora Tessa Wullaert
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo spezzato di Sante Crepaldi, dalla Serie A al nostalgico ritorno a casa
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Addio al “Carioca”: la parabola poetica di Eros Sintini, il Sivori di provincia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
21 ottobre 1997, Christian Vieri vince una Ferrari. Grazie a un gol dal fondo al PAOK
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, gli indizi della 7ª giornata: i migliori della giornata
Sportissimo
Newsticker
06:02 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni