Scomparso il padre del giovane centrocampista Koffi: la nota di lutto della Sampdoria
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Dimitri Conti
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14.11.2026 22:50Altre Notizie
La società blucerchiata in un comunicato: "Al giocatore e alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società".
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La Sampdoria si stringe accanto al proprio tesserato Gerald Koffi, centrocampista della Primavera, costretto a un terribile lutto nelle scorse ore: "L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Vito Donega, padre di Gerald Kpodzro Koffi, centrocampista della Sampdoria Primavera, già aggregato alla prima squadra. A Gerald e alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società".
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