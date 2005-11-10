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"Mezzo secolo di storia al servizio del calcio italiano". La nota per i 50 anni dell'ADISE

Tommaso Bonan
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Tommaso Bonan
Oggi alle 16:20Altre Notizie
14.11.2026 16:20Altre Notizie
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Il 15 novembre 1976 nasceva l’associazione dei direttori sportivi e dei segretari delle società di calcio
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Domani, 15 novembre 2026, l’ADISE (Associazione Italiana Direttori Sportivi) celebra i suoi primi cinquant’anni di storia. Di seguito il comunicato integrale:

"Mezzo secolo durante il quale ha accompagnato l’evoluzione del calcio italiano, contribuendo in maniera determinante al riconoscimento, alla qualificazione e alla tutela di una delle figure centrali nell’organizzazione delle società calcistiche: il direttore sportivo. Bisogna tornare agli anni Sessanta e Settanta per comprendere le ragioni di quella iniziativa. Il calcio italiano stava attraversando una profonda trasformazione e, accanto alla tradizionale figura del segretario, storico collaboratore del presidente nella gestione delle attività societarie, cominciava ad affermarsi una nuova professionalità, chiamata a occuparsi della programmazione tecnica, della scelta dei calciatori e delle trattative di mercato.

Fu proprio un gruppo di questi dirigenti, consapevole della necessità di dare identità, dignità e riconoscimento a una professione emergente, a costituire il 15 novembre 1976 l’ADISE, originariamente Associazione dei Direttori e dei Segretari delle società sportive. Il primo presidente fu Carlo Montanari, dirigente del Bologna, affiancato dai vicepresidenti Franco Manni della Fiorentina e Giulio Cappelli del Lecco. Il primo Consiglio Direttivo comprendeva anche Sergio Sacchero, segretario del Monza, Giacomo Randazzo dell’Atalanta e numerosi altri esponenti della dirigenza calcistica nazionale, tra i quali Giancarlo Beltrami, Giorgio Vitali, Piero Aggradi, Giancarlo Fiumi e Arturo Silvestri. La prima sede dell’Associazione fu stabilita a Monza, in via Manzoni 9.

Da quella iniziativa prese avvio un percorso destinato a lasciare un segno profondo nell’organizzazione del calcio italiano. L’ADISE divenne progressivamente l’interlocutore delle istituzioni calcistiche per il riconoscimento della figura del direttore sportivo, sostenendone la regolamentazione professionale, la definizione delle competenze e la tutela dei rapporti di lavoro con le società. Un impegno che ha trovato importanti risultati nella disciplina federale della professione e soprattutto nella stipulazione degli accordi collettivi con le Leghe, fondamentali per assicurare garanzie contrattuali e giuridiche a una categoria sempre più qualificata. Una storia fatta anche di uomini che hanno segnato il calcio italiano. Dopo Carlo Montanari, alla guida dell’Associazione si sono succeduti Franco Dalcin, Pierpaolo Marino e Carlo Regalia, fino all’attuale presidente Giuseppe Marotta, oggi presidente dell’Inter e tra le personalità più autorevoli della dirigenza calcistica internazionale.

Presidenze che hanno attraversato stagioni diAerenti, contribuendo a consolidare il prestigio e la rappresentatività dell’ADISE. Ma parlare dell’ADISE significa inevitabilmente parlare anche del Calciomercato, con il quale l’Associazione ha costruito un rapporto storico e privilegiato. Fin dagli anni Ottanta, e in particolare con l’aAidamento uAiciale della sua organizzazione nel 1989, l’ADISE è stata protagonista degli appuntamenti milanesi dedicati alle trattative. Erano gli anni dei grandi alberghi, dei corridoi aAollati, dei salotti e dei celebri box delle società, nei quali si incontravano presidenti, direttori sportivi, allenatori e operatori di mercato. Un mondo che ha alimentato pagine indimenticabili della storia del calcio italiano e che l’Associazione ha accompagnato nella sua progressiva trasformazione verso un’organizzazione moderna e strutturata.

Ancora oggi, attraverso la collaborazione con Master Group Sport, l’ADISE continua a essere protagonista dell’organizzazione del Calciomercato, appuntamento che rappresenta non soltanto il luogo delle trattative, ma anche un’importante occasione di confronto, aggiornamento e incontro tra le diverse componenti del sistema calcistico. Altrettanto significativo è stato, nel corso dei decenni, l’impegno per la formazione dei dirigenti sportivi. Dalla storica esperienza dei corsi federali di Coverciano alle più recenti iniziative promosse dalle università statali e telematiche, l’Associazione ha sostenuto la necessità di una preparazione sempre più elevata, adeguata alle responsabilità tecniche, giuridiche, economiche e manageriali richieste dal calcio contemporaneo. Un’attenzione estesa anche al mondo dilettantistico, attraverso la valorizzazione dei collaboratori della gestione sportiva, figure che operano nelle società e nelle strutture della Lega Nazionale Dilettanti.

Una realtà alla quale l’ADISE dedica particolare attenzione anche attraverso la propria organizzazione territoriale e i rapporti con i Comitati Regionali. Oggi, con sede operativa a Bologna e un’intensa attività istituzionale che si sviluppa anche a Milano, l’ADISE continua a rappresentare un riferimento per i propri associati, impegnandosi nella tutela professionale, nell’aggiornamento degli accordi collettivi e nel confronto con la FIGC e le Leghe. Le trasformazioni introdotte dalla riforma del lavoro sportivo, l’internazionalizzazione del mercato e la presenza di nuove figure professionali rendono ancora più attuale la necessità di difendere l’identità e le competenze del direttore sportivo, evitando sovrapposizioni di ruoli e garantendo una preparazione all’altezza delle nuove esigenze. Cinquant’anni dopo, l’ADISE conserva dunque intatta la propria missione originaria: rappresentare, qualificare e tutelare i direttori sportivi e le figure della gestione sportiva, accompagnandone l’evoluzione professionale. Dal calcio dei segretari e delle prime trattative negli alberghi a quello delle grandi operazioni internazionali, l’Associazione ha attraversato mezzo secolo di trasformazioni senza perdere il proprio ruolo di riferimento. Un anniversario che celebra non soltanto una storia associativa, ma anche il contributo di intere generazioni di dirigenti alla crescita e alla modernizzazione del calcio italiano".

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