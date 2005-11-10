Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Nasce Cagliari Calcio Open: una nuova identità per lo sport paralimpico rossoblù. La nota

Tommaso Bonan
autore
Tommaso Bonan
Oggi alle 12:40Altre Notizie
14.11.2026 12:40Altre Notizie
Fonti preferite
Il percorso del Cagliari Calcio nello sport paralimpico cresce e assume una nuova identità: Cagliari Calcio Open
FotoTUTTOmercatoWEB

Il Cagliari, con una nota ufficiale, ha reso noti i dettagli del progetto inerente al mondo dello sport paralimpico. Un progetto - si legge - che "raccoglie l’esperienza di Casteddu4Special e ne amplia gli orizzonti, riunendo le attività del Club in questo ambito e aprendosi a nuove collaborazioni, discipline e opportunità di partecipazione".

Cagliari Calcio Open, la nota integrale

Open significa aperto: alle persone, alle diverse abilità e alle possibilità di vivere lo sport e la comunità rossoblù. Una scelta che riguarda anche il linguaggio, per valorizzare gli atleti attraverso le loro capacità, l’impegno e il contributo alla squadra, superando la definizione di “speciali”. Per la stagione 2026/27 il progetto coinvolge ASD Millesport, in Sardegna, e Tukiki, in Lombardia, realtà che partecipano alle attività della Divisione Calcio Paralimpico della FIGC. Il percorso prevede occasioni di attività sportiva condivisa, incontri con le diverse componenti del Club e momenti di partecipazione alla vita rossoblù. Un primo appuntamento ha accolto gli atleti di Millesport all’Unipol Domus: dopo la visita al museo, la squadra ha trovato nello spogliatoio le maglie del Cagliari, poi indossate in occasione della partita di campionato disputata nei giorni scorsi. La squadra è stata inoltre ospite del Club in occasione di Cagliari-Frosinone, salutando i tifosi con un giro di campo durante l’intervallo.

«Indossare la maglia del Cagliari è motivo di orgoglio e una motivazione in più per i nostri atleti», le parole di Andrea Siddi di Millesport. «Questo percorso ci permette di condividere esperienze e di costruire un rapporto con il Club che accompagni la squadra durante tutta la stagione. Vogliamo viverlo sul campo, negli allenamenti e nelle occasioni di incontro». Il progetto consolida anche il rapporto con Tukiki, portando avanti un legame che unisce la Sardegna e la Lombardia attraverso il calcio. «Per i nostri atleti il rapporto con il Cagliari rappresenta un’appartenenza che va oltre la distanza geografica», sottolinea Camilla Meroni di Tukiki. «Le esperienze vissute insieme hanno rafforzato il gruppo e creato relazioni importanti. Con Open vogliamo continuare a coltivare questo legame, dando spazio alla passione per il calcio e alla voglia di crescere come squadra». La nuova identità accompagnerà un percorso più ampio, nel quale potranno trovare spazio ulteriori iniziative di sport paralimpico, oltre alle collaborazioni con le squadre della Divisione FIGC. «Con Open vogliamo dare una casa comune alle attività di sport paralimpico del Cagliari e creare nuove opportunità di partecipazione», spiega Elisabetta Scorcu, responsabile CSR del Cagliari Calcio. «Anche le parole devono essere coerenti con ciò che portiamo avanti: parliamo di atleti, delle loro capacità e del loro diritto di vivere pienamente lo sport. Il nostro lavoro sarà costruire continuità, attraverso allenamenti, incontri ed esperienze che li facciano sentire parte integrante del Club».

Articoli correlati

Immagine news 1
Una "perla di ragazzo" e un fenomeno in campo: la storia di "Magic Box" Zola
Immagine news 2
Cagliari al lavoro senza i nazionali e con 7 indisponibili: il report dell'allenamento
Immagine news 3
Braglia: "Caprile chiuso in Nazionale, sarebbe giusta la scelta Albania"

Altre notizie Altre Notizie

Oggi
Immagine news 1
12:40 Altre Notizie
Nasce Cagliari Calcio Open: una nuova identità per lo sport paralimpico rossoblù. La nota
Immagine news 2
05:30 Altre Notizie
Oggi in TV, Serie C e Nations League: dove vedere la prima del Portogallo senza CR7
Immagine news 3
04:30 Altre Notizie
Le partite di oggi: il programma di sabato 14 novembre
Ieri
Immagine news 4
20:35 Altre Notizie
Udinese, lesione muscolare per Bertola. Alaba atteso dopo la sosta
Immagine news 5
18:19 Altre Notizie
Bergomi: "Autostima ed entusiasmo, l'Italia sempre dentro la partita"
Immagine news 6
17:00 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioMassimo Orlando: "Bologna, Palladino uno che fa gruppo. Potrebbe ambire a una big"
Immagine news 7
16:45 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioBraglia: "Caprile chiuso in Nazionale, sarebbe giusta la scelta Albania"
Immagine news 8
14:15 Altre Notizie
Lunedì a Tolentino il “Premio alla Carriera” a Fenucci: “Sarà bello condividere la mia esperienza con i giovani”
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Pio esiste, non è De Bruyne il problema del Napoli, che strana l'Italia senza Juve: le cinque indicazioni della sosta per la Serie A
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, Lobotka verso l'addio? Ha un'opzione per il rinnovo, ma guadagna tantissimo
Immagine top news n.1 Bellinazzo: "Juve, rosso importante ma a gennaio spenderà. Fiorentina non sostenibile"
Immagine top news n.2 Cardinale fa sognare il Milan: "Sul mercato come le big di Premier. Non venderò mai il club"
Immagine top news n.3 Modesto e Melissano: "Insieme per il Genoa. Con De Rossi volontà di lavorare insieme a lungo"
Immagine top news n.4 Carnevali e Spalletti, idea Scamacca per l’attacco della Juventus
Immagine top news n.5 Pochettino torna in Premier League: lacrime per l'addio agli USA ma "offerta irrinunciabile"
Immagine top news n.6 Galliani rinuncia al ricorso, su Malagò decide il segretario generale: FIGC, parte la corsa
Immagine top news n.7 Ronaldinho sbarca in Italia, lo attende il Ravenna. "Voglio scrivere una pagina di storia"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Osmajic e Varela saranno i 9 più cercati della Serie A a gennaio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
Immagine news podcast n.2 Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
Immagine news podcast n.3 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.4 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paganini sul mercato della Juventus: "Sorloth può andare in porto. Bisogna investire"
Immagine news Serie A n.2 Davide Frattesi rimpianto Inter? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Bologna, Palladino uno che fa gruppo. Potrebbe ambire a una big"
Serie A
Immagine box news Serie A Amatucci e Prati, l'esempio di chi ha avuto bisogno di lasciare l'Italia per una chance
Immagine box news Serie A Lazio, la regola di Gattuso: "Se qualcuno ha bevuto un goccio in più, non si allena"
Immagine box news Serie A Dalle parole di Cardinale al futuro di Calhanoglu: le top news delle 13
Immagine box news Serie A Lazio, tris a Formello al Mgarr United: a segno Cancellieri, Diogo Leite e Rovella
Immagine box news Serie A Perri dal ritiro del Brasile: "Quella al Torino è un'esperienza molto bella, sono felice"
Immagine box news Serie A L'ex arbitro Chiesa su Como-Venezia: "Ferrieri Caputi tratta in inganno, errore clamoroso al VAR"
Serie B
Immagine box news Serie B Mancini sul futuro di Shpendi: “La priorità è il bene del Cesena”
Immagine box news Serie B Verona, messaggio di Baroni: "Qualcuno rimasto controvoglia? Ci sta, ma non si vive di scorciatoie"
Immagine box news Serie B Frabotta: "Cesena è il posto giusto. Nella Juventus di CR7 ho imparato l'equilibrio"
Immagine box news Serie B Baroni e il suo Verona: "C'erano scorie al mio arrivo, ma io e Sogliano non ci spaventiamo"
Immagine box news Serie B Palermo, Peda: “Concentrati su noi stessi. Non pensiamo agli altri”
Immagine box news Serie B Arezzo, De Col torna ad allenarsi in gruppo ma resta fuori lista: futuro al mercato
Serie C
Immagine box news Serie C Ravenna, iniziata la rifinitura. Ronaldinho in campo. Torello con la squadra
Immagine box news Serie C Spezia, Repole via Intagram: "Un sogno, amo competere e vincere"
Immagine box news Serie C Ravenna, fra pochi minuti Ronaldinho in campo per la rifinitura. Domani il derby
Immagine box news Serie C Picerno, Di Deo avverte: "Casarano campo difficile, servirà una grande partita"
Immagine box news Serie C Gubbio, Braglia: "Se non credessi nella salvezza me ne sarei già andato"
Immagine box news Serie C Ronaldinho a Ravenna, Courtois a Reggio Emilia: la Serie C ora attrae campioni
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Francia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Francia, Azzurri a caccia del primo posto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Il derby d'Italia e quello di Como, il programma della 7ª giornata di Serie A Women
Immagine box news Calcio femminile Como Women, l'australiana Chidiac nominata per il FIFPRO Merit Award 2026
Immagine box news Calcio femminile Italia femminile, svelato il calendario della Nations League: debutto il 2 marzo in Danimarca
Immagine box news Calcio femminile Il 6-0 certifica un malessere. La rivoluzione in casa Juve Women non prende quota
Immagine box news Calcio femminile Women's Champions League, il big match Barcellona-Arsenal finisce 1-1. Vince il Benfica
Immagine box news Calcio femminile Guerrero incoraggia la Juve Women: "In Champions vogliamo competere, ma ora testa all'Inter"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una "perla di ragazzo" e un fenomeno in campo: la storia di "Magic Box" Zola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, nel numero di novembre lo speciale VAR, Kimi Antonelli e l'intervista esclusiva a Sarah Fahr
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
14 novembre 2010, il primo derby di Ibra da milanista. Con rigore vittoria annesso
Immagine box news Fantacalcio Da Varela a Thuram, i migliori attaccanti al Fantacalcio dopo 11 giornate
Sportissimo
Newsticker
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
13/11 Nasce Milan Sports & Entertainment, l’annuncio di RedBird Capital Partners
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati