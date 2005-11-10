Nasce Cagliari Calcio Open: una nuova identità per lo sport paralimpico rossoblù. La nota

Il Cagliari, con una nota ufficiale, ha reso noti i dettagli del progetto inerente al mondo dello sport paralimpico. Un progetto - si legge - che "raccoglie l’esperienza di Casteddu4Special e ne amplia gli orizzonti, riunendo le attività del Club in questo ambito e aprendosi a nuove collaborazioni, discipline e opportunità di partecipazione".

Cagliari Calcio Open, la nota integrale

Open significa aperto: alle persone, alle diverse abilità e alle possibilità di vivere lo sport e la comunità rossoblù. Una scelta che riguarda anche il linguaggio, per valorizzare gli atleti attraverso le loro capacità, l’impegno e il contributo alla squadra, superando la definizione di “speciali”. Per la stagione 2026/27 il progetto coinvolge ASD Millesport, in Sardegna, e Tukiki, in Lombardia, realtà che partecipano alle attività della Divisione Calcio Paralimpico della FIGC. Il percorso prevede occasioni di attività sportiva condivisa, incontri con le diverse componenti del Club e momenti di partecipazione alla vita rossoblù. Un primo appuntamento ha accolto gli atleti di Millesport all’Unipol Domus: dopo la visita al museo, la squadra ha trovato nello spogliatoio le maglie del Cagliari, poi indossate in occasione della partita di campionato disputata nei giorni scorsi. La squadra è stata inoltre ospite del Club in occasione di Cagliari-Frosinone, salutando i tifosi con un giro di campo durante l’intervallo.

«Indossare la maglia del Cagliari è motivo di orgoglio e una motivazione in più per i nostri atleti», le parole di Andrea Siddi di Millesport. «Questo percorso ci permette di condividere esperienze e di costruire un rapporto con il Club che accompagni la squadra durante tutta la stagione. Vogliamo viverlo sul campo, negli allenamenti e nelle occasioni di incontro». Il progetto consolida anche il rapporto con Tukiki, portando avanti un legame che unisce la Sardegna e la Lombardia attraverso il calcio. «Per i nostri atleti il rapporto con il Cagliari rappresenta un’appartenenza che va oltre la distanza geografica», sottolinea Camilla Meroni di Tukiki. «Le esperienze vissute insieme hanno rafforzato il gruppo e creato relazioni importanti. Con Open vogliamo continuare a coltivare questo legame, dando spazio alla passione per il calcio e alla voglia di crescere come squadra». La nuova identità accompagnerà un percorso più ampio, nel quale potranno trovare spazio ulteriori iniziative di sport paralimpico, oltre alle collaborazioni con le squadre della Divisione FIGC. «Con Open vogliamo dare una casa comune alle attività di sport paralimpico del Cagliari e creare nuove opportunità di partecipazione», spiega Elisabetta Scorcu, responsabile CSR del Cagliari Calcio. «Anche le parole devono essere coerenti con ciò che portiamo avanti: parliamo di atleti, delle loro capacità e del loro diritto di vivere pienamente lo sport. Il nostro lavoro sarà costruire continuità, attraverso allenamenti, incontri ed esperienze che li facciano sentire parte integrante del Club».