Oggi in TV, Serie C e Nations League: dove vedere la prima del Portogallo senza CR7
Daniel Uccellieri
Con la Serie A e la Serie B ferme per gli impegni delle nazionali, è la Serie C a prendersi la scena con tante gare di livello: riflettori puntati sul derby fra Bari e Foggia. Perr la Nations League questa sera il Portogallo, alla prima senza Cristiano Ronaldo, sfida la Danimarca.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, sabato 14 novembre.
12.30 Napoli-Milan (Serie A femminile) - DAZN
14.30 Albinoleffe-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Reggiana-Livorno (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
14.30 Arzignano-Alcione (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Casarano-Picerno (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Vis Pesaro-Pianese (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Renate-Desenzano (Serie C) - SKY SPORT
15.00 Kosovo-Israele (Nations League) - SKY SPORT MAX
15.00 Roma-Parma (Serie A femminile) - DAZN, DAZN 1
17.30 Bari-Foggia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
17.30 Lumezzane-Trento (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Gubbio-Grosseto (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Carpi-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT
18.00 Norvegia-Galles (Nations League) - SKY SPORT MAX
18.00 Georgia-Ungheria (Nations League) - SKY SPORT
18.00 Fiorentina-Lazio (Serie A femminile) - DAZN
20.45 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT UNO
20.45 Portogallo-Danimarca (Nations League) - SKY SPORT CALCIO