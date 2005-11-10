Torino-Como 1-3: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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27.10.2026 23:10Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Torino (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali (44’ st Oristanio), Vlasic, Bragança (44’ st Ilkhan), Fitz-Jim (10’ st Gineitis), Cacciamani (10’ st Patterson); Simeone (29’ st Kulenovic), Adams. Allenatore: Ignazio Abate
Como (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle (25’ st Kaiki); Perrone (13’ st Addai, 33’ st Ricci), Milla (33’ st Smolcic); Da Cunha, Nico Paz, Caqueret (13’ st Baturina); Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas
Arbitro: Collu
Marcatori: 24’ Simeone (T), 81’ Ramon (C), 87’ Nico Paz (C), 90’+2 Baturina (C)
Ammoniti: Belghali (T)
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