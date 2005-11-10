Sassuolo-Lazio 2-6: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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27.10.2026 20:58Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Sassuolo (4-2-3-1): Turati; Cinquegrano, Odenthal, Caleta-Car (37’ Walukiewicz), Doig; Lipani, Bakola (1’ st Sulemana); Berardi (18’ st Candé), Thorstvedt, Laurienté (25’ st Ghion); S.Esposito (18’ st Bowie). Allenatore: Aquilani
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini (18’ st Lazzari), Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares (18’ st Pedraza); Frattesi, Belahyane, Taylor (1’ st Dele-Bashiru); Isaksen (18’ st Cancellieri), Noslin (36’ st Pinamonti), Zaccagni. Allenatore: Gattuso
Arbitro: Zufferli
Marcatori: 2’ Taylor (L), 6’ Thorstvedt (S), 13’ Isaksen (L), 16’ Floriani Mussolini (L), 43’ S.Esposito (S), 45’+1 Zaccagni (L), 55’ e 65’ Noslin (L)
Ammoniti: Taylor (L), Berardi (S)
Espulsi: Thorstvedt (S)
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