Roma-Cagliari 4-2: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Roma (3-5-2): Gollini; Mancini (37’ st Ghilardi), Ndicka, Koulierakis; Lulli (31’ st Rensch), Cristante, de Roon (11’ st Mora), Pisilli, Molina (1’ st Wesley); Soulé, Castro (11’ st Malen); A disp.: Vasquez, De Marzi, Hermoso, Balerdi, Di Nunzio. Camara; All.: Gasperini
Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez; Sugawara (46’ st Trepy), Romano, Deiola (31’ st Liteta), Obert; Adopo (46’ st Massolin), Fadera (31’ st Maldini); Nzola (18’ st Mendy); A disp.: Radunovic, Sherri, Kofler, Aurelio, Ciervo, Fazzini, Sulev, Gagliardini, Kevin Carlos; All.: Pisacane
Arbitro: Feliciani
Marcatori: 10’ rig. Nzola (C), 15’ Lulli (R), 21’ Pisilli (R), 81’ Maldini (C), 85’ Mora (R), 87’ Malen (R)
Ammoniti: Rodriguez (C