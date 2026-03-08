Tragedia in Inghilterra: morta una calciatrice di 15 anni durante una partita

Immensa tragedia in Inghilterra. Durante una partita di calcio femminile tra le giovanili di Oxford United e Fulham, Amelia Aplin, ragazza di soli 15 anni, è morta durante la gara. La giovane adolescente si è accasciata a terra e non ha più ripreso conoscenza, nonostante i soccorsi del personale medico che si trovava nel posto e il trasporto in ospedale dove però è deceduta nelle ore successive.

Ad annunciare la scomparsa della quindicenne è stato l'Oxford United con un comunicato sul proprio sito: "È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa della quindicenne giocatrice dell'Academy, Amelia Aplin.

Ieri pomeriggio Amelia è crollata a terra durante una partita della Girls' Academy contro il Fulham presso il centro di allenamento del club a Horspath. I pensieri e le sincere condoglianze di tutta l'Oxford United vanno alla famiglia, agli amici, ai compagni di squadra e agli allenatori di Amelia.

Vorremmo esprimere la nostra gratitudine per gli sforzi profusi dal personale medico dell'Oxford United e del Fulham Football Club, nonché dai servizi di emergenza. Il Club offrirà supporto alla famiglia, ai giocatori, agli allenatori e allo staff di Amelia colpiti da questo tragico evento. Chiediamo che la privacy della famiglia venga rispettata in questo momento incredibilmente difficile".